Nativité de la Vierge : ce 8 septembre la Corse célèbre A Santa

Le 8 septembre, la Corse célèbre sa reine, et ce jour férié dans les écoles permet de perpétuer la tradition dans une ambiance festive, marquée par des pèlerinages et des célébrations populaires. Il s'agit d'une passerelle entre une rencontre sacrée et culturelle, où la foi et la tradition se rejoignent pour honorer la Nativité de la Vierge Marie.



Si on a choisi de la célébrer en ce jour, en relatif les textes testamentaires ne précisent pas la date exacte de la naissance de la Mère de Jésus. "Cependant, la tradition nous apprend que sa naissance fut un miracle, car sa mère Anne était stérile, c'est un ange qui lui apprendra la naissance de Marie." explique Stéphane Marchetti.

La date du 8 septembre correspond à la dédicace de l'église Sainte Anne de Jérusalem, le lieu supposé de la naissance de Marie. La dédicace transforme un lieu matériel, comme la maison des parents de Marie, en un lieu de culte, attribuant ainsi le terme "église" à cet endroit. "Il est remarquable que cette transformation ait eu lieu précisément le 8 septembre. Outre son aspect religieux, cette date revêt également une signification agricole en Corse" souligne l'historien "Ce jour correspond à un changement de saison, c'est la fin des estives. Les pâturages d'été en montagne sont laissés au profit de la plaine pendant l'hiver. En Corse, la coutume agropastorale est très souvent liée au calendrier liturgique, on peut s'étonner au-delà du territoire insulaire de la bénédiction des troupeaux. Le 8 septembre, c'est une adéquation d'un moment de vie paysanne sur lequel s'est greffée par imprégnation une fête religieuse, l'aspect sacré est présent dans l'agropastoralisme."





A Santa, Regina di Corsica

Si le culte de Marie remonte au IIIe siècle, la célébration de la Nativité de la Vierge a pris une ampleur significative après le Concile de Trente. L'histoire nous révèle qu'en 1735, la Corse a été placée sous la protection de la Vierge Marie lors d'une consulte à Corte, le 30 janvier. Cet événement historique ne coïncide pas avec la naissance de Marie, mais il a néanmoins doté la Sainte d'une dimension particulière dans le cœur des fidèles corses. La dénomination donnée à Marie varie en fonction des micro-régions, elle est appelée "A Santa" dans le Niolu et à Lavasina, "A Madonna" à Pancheraccia, ou encore "Maria Regina di Corsica". Stéphane Marchetti ajoute : "Marie est déclarée sainte protectrice de la Corse, elle incarne la piété, la mère de Jésus, une vie sans péchés, elle symbolise la pureté. En Corse, nous sommes admiratifs de 'A Santa'. Il est rare de trouver une église baroque en Corse qui ne contienne pas de représentations de la Vierge. C'est une dévotion caractéristique de l'amour des Corses envers Marie."