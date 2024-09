Nativité de la Vierge Marie : la Corse célèbre A Santa en ce 8 septembre

A Scupritura de Ciamannacce

Toujours au Sud, dans le Talavu, canton de Zicavo, plusieurs villages fêtent la Nativité : Moca à la chapelle Abbadia, datant du Xème siècle, qui a été restaurée et qui est située en pleine nature, ou encore l’Eglise de Sainte-Marie Azilone, et surtout Ciamannacce où l’Église paroissiale A Nunziata est un haut lieu de pèlerinage avec une coutume très particulière. « Dans cette église de Ciamannacce, une femme priait quand une lumière est apparue, s’est posée sur le mur latéral droit, et l’image de la Vierge s’est imprimée sur le mur. La tradition orale fait remonter cet évènement au 17ème ou au 18ème siècle. Cette image est miraculeuse et voilée, un voile la recouvre. Quand on veut demander des grâces, on fait ce qu’on appelle : una scupritura. En Corse, il n’y a pas de tradition de la scupritura, peut-être y en-a-t-il eu auparavant, mais il y en a en Italie », explique le curé Antoine Peretti, prêtre dans l’Ornano. Le voile est traditionnellement enlevé le 8 septembre, après la messe, lors de la cérémonie de la scupritura : « On dévoile la Vierge. On récite le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». On chante les litanies de la Vierge sur le ton férial. Ensuite, on chante indifféremment le « Diu Vi Salvi Regina » ou le « Dio Ti Salvi Maria », plus fréquemment le Dio Ti Salvi Maria », précise-t-il.

Les cérémonies débutent la veille par une procession au flambeau, se poursuit le jour même avec une messe le matin, et la procession, l’après-midi, avec le salut du Saint Sacrement. Ciamannacce abrite également un autre lieu de pèlerinage, une très vieille fontaine réputée miraculeuse dédiée à Santa Lucia et située près de l’Eglise romane éponyme. De Santa Lucia, qui était l’église mère de tous les villages autour, on admire toute la vallée du Taravu jusqu’à Porto Pollo. « Tous les ans, pour Sainte Lucie, tous les gens des villages environnants viennent assister à la messe et à la bénédiction de l’eau. Les gens prennent, ensuite, de l’eau pour les maladies des yeux ».



La dévotion à Maria Bambina

L’autre pèlerinage majeur, également très ancien, est celui de Saint Antoine l’Ermite dans la montagne de Palneca le 22 juillet avec une tradition particulière où les gens habillent le Saint et se partagent le vêtement après la messe comme protection.



La Vierge à la cerise

En Haute-Corse, à Alisgiani, le 8 septembre est l’unique occasion de sortir l'original du célèbre tableau de la Vierge à la Cerise attribué à Sano di Pietro, peintre siennois du 15ème siècle. Après les deux messes, le tableau porté en procession repart, sous bonne escorte, au musée d'Aléria, tandis que sa copie reste visible dans l’église. « La Madonna à la cerise est un trésor d’un point de vue patrimonial. Nous déplorons qu’elle soit reléguée dans un dépôt d’un musée d’archéologie où elle n’a rien à y faire. La Castagniccia était un haut-lieu de culture et de traditions avec un patrimoine certain, c’est aujourd’hui la région la plus déshéritée de Corse, notamment au niveau humain. Ce tableau est symbolique, il représente ce qu’il nous reste de magnifique », confie Bastiana Polverelli, une paroissienne du hameau de Bonicardo du village de Tarrano. « Traditionnellement, les neuvaines sont dites par les femmes pendant neuf jours au couvent, cela continue, même s’il y a moins de gens. A l’origine, la fête durait trois jours comme pour A Santa du Niolu et il y avait des stands, des paghjelle. On piqueniquait, on le fait toujours. C’était le moment où les gens se retrouvaient. C’est très important. J’habite à Ajaccio, si je ne peux pas être là le jour de la Santa, j’allume des bougies parce que la veille, on illumine toutes les fenêtres des maisons dans tout le canton avec un nombre impair de bougies. C’est la tradition en Corse. Mais, cette année, j’y suis ».



Des sanctuaires miraculeux

A Pancheraccia, l’un des deux seuls lieux avec Campitellu d’apparition de la Vierge en Corse attestée par l’Eglise, les festivités débutent par une première procession la veille, également suivie avec beaucoup de ferveur. C’est à une enfant égarée et qui avait soif qu’apparut Marie au 18ème siècle. Une chapelle a été édifiée sur le lieu, et la tradition veut que la statue soit portée uniquement par des femmes. Des ex-voto, qui s’enrichissent chaque année, témoignent des grâces accordées. Autre sanctuaire majeur, Notre Dame des Grâces de Lavasina et son tableau miraculeux dont la légende remonte au 17ème siècle. Une religieuse franciscaine de Bunifaziu s’y réfugia lors d'une tempête alors qu’elle se rendait en pèlerinage à Gênes pour obtenir la guérison de maux qui paralysaient ses jambes. Elle oignit ses jambes d'huile de la lampe qui éclairait le tableau de la Vierge et guérit instantanément. Depuis, les nombreux ex-voto exposés dans le couloir du couvent témoignent, comme à Pancheraccia, de guérisons inexplicables. Chaque année, la procession rassemble de nombreux fidèles et l'on y mange les fameuses tripettes. A Moltifau, la faveur de porter la statue de La Santa est mise durant la procession aux enchères. Mais la fête la plus importante, pour de nombreux Corses, reste A Santa di U Niolu à Casamaccioli. Ce pèlerinage, le plus ancien et le plus important de l’île, continue de déplacer, chaque année, les foules. Vêtue de son manteau d'apparat, la Vierge part en procession et remonte la rue principale du village jusqu'au champ de foire où plus d'une centaine de confrères, venus de toute l'île, portent la statue et déroulent au rythme des chants sacrés, la traditionnelle Granitula, la procession des pénitents.