Nativité de la Vierge : Maria, Madre Universale

"Diu vi Salvi Regina" : la foule des fidèles et des pèlerins, qui va se diriger vers toutes les églises et les oratoires de Corse, où l'on va célébrer la Nativité, va reprendre en chœur ce "Diu"dédié à Marie.On sait avec quelle ferveur Marie est vénérée en Corse. Depuis le IVè siècle, selon des historiens. Et bien plus tôt que dans le reste du monde chrétien.Elle est, aussi et officiellement; la protectrice de l'île.La Cunsulta de Corte le 30 janvier 1735 a, en effet, décrété fête nationale le 8 septembre, jour de l'Immaculée Conception.Elle énonce que «





Avant cela, La Contre-réforme mise en oeuvre lors du Concile de Trente (1545-1563) avait rendu le culte de la Vierge particulièrement éminent.

Sur l'île, 126 églises et oratoires lui seraient dédiées et même l'hymne corse "Dio vi Salve Regina", comme nous le disions, lui est consacré.





Le 8 septembre donc, la Corse est en fête - c'est même jour férié pour les scolaires et dans plusieurs collectivités territoriales sur l'île - et l'hommage à Marie prend diverses formes







Ainsi, depuis le 17e siècle, la veille de la célébration de la Nativité, la foule, chaque année plus nombreuse, défile en procession derrière la statue de la Vierge comme à Lavasina.

A Casamaccioli, autre haut lieu de la foi insulaire, une procession tout aussi importante emprunte le sillage de la Santa du Niolu qui se prolonge par une foire qui fait partie du patrimoine insulaire.

Dans l'Alesani on sort, pour la seule fois de l'année, l'original du célèbre tableau de la Vierge à la Cerise attribué à Sano di Pietro, peintre siennois du 15è siècle.

On se rassemble aussi et en nombre à Pancheraccia pour célébrer Notre Dame de Pancheraccia et ses lieux d'apparition de la Vierge attestées par l'Eglise.

A Moltifao l'on met aux enchères la faveur de porter la statue de La Santa durant la procession.

On se rassemble encore Notre Dame de La Serra à Calvi, et à l'ermitage de la Trinité à Bonifacio,

Cervioni avec Notre Dame de Scupiccia, Corbara - ils ne sont pas seuls - vouent, aussi, un culte particulier à Maria Regina di Corsica.

(Source http://eglisesetchapellesdecorse.jimdo.com/)



—



C’est en 1735 que la Corse est pour la première fois placée sous la protection de la Vierge Marie, ainsi érigée Reine de Corse.

Il faudra attendre le 18 mai 1935, sous l’épiscopat de Mgr Rodié alors évêque d’Ajaccio, pour qu’un renouvellement de la consécration de la Corse à la Vierge Marie soit prononcé.

Les 7 et 8 septembre 2014 Mgr Olivier de Germay a renouvelé ce vœu de consécration à l’occasion d’une grande fête qui s’est déroulée dans l’ensemble des paroisses insulaires.