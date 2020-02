National 2 : Le Sporting ne perce pas le roc ardennais

SEDAN – BASTIA : 0-0

10 000 spectateurs.

Arbitres : M. Vernice, assisté par MM. Chateau et Markiewicz.

Avertissements : aux Sedanais Dahchour (17e, 32e) ; aux Bastiais Vincent (17e), Diongue (56e)

Expulsion : du Sedanais Dahchour (32e).





SEDAN

Lenogue - Harvey, B. Mendy, Diarra, Benoît - Calvet, Dahchour (cap.), Borgniet (Quarshie, 77e) – Bekhechi (Fournier, 85e), Durbant, Bila (Misiatu, 62e)





BASTIA

Martin - Moretti (cap.), Le Cardinal, Bocognano, Quemper – Mesbah (Tutu, 72e), Vincent (Schur, 64e), Diongue, Salles-Lamonge - Ben Saada, Da Silva



C’est avec un sentiment mitigé que le Sporting Club de Bastia repart des Ardennes, samedi. Les Corses sont venus prendre un point sur la pelouse du co-leader, Sedan, mais le scénario aurait pu leur permettre d’espérer mieux.

Les Insulaires se sont en effet procurés les meilleures occasions de but. Mesbah, dès la 12e minute, a vu sa frappe ras de terre repoussée d’un très bel arrêt de Lenogue. Surtout, Salles-Lamonge a frappé un maître coup-franc de plus de 30 mètres qui est venu s’écraser sur la barre transversale du gardien ardennais, battu sur ce coup (71e). Da Silva a même cru délivrer les 1 200 Corses qui avaient fait le déplacement, mais son but de la tête a été refusé pour une position de hors-jeu (82e).





Rageant, surtout que le Sporting a évolué en supériorité numérique pendant une heure, après l’expulsion d’Aziz Dahchour, le capitaine sedanais, dès la demi-heure de jeu, à la suite de deux avertissements. Les Bastiais ont ensuite eu la possession du ballon, mais se sont souvent heurtés à un pied, une tête, un défenseur ardennais toujours bien placé.





Dans une ambiance incroyable pour du National 2, avec 11 163 spectateurs dont 1200 Corses - « un parcage de niveau Ligue des Champions », assure Mathieu Chabert, le coach du SCB, les deux co-leaders ont en tout cas montré qu’ils ont largement le niveau pour évoluer au moins un cran au-dessus. Bastia pourra se mordre les doigts de ne pas avoir repris le goal-average particulier après la défaite 0-1 à Furiani au match aller. « Je n’en aurais pas besoin », a balayé Chabert d’un revers de la main.





Le duel au sommet entre Sedan et Bastia va donc continuer, toujours aussi indécis. Les deux clubs ont encore onze journées pour se départager, et aller chercher le seul strapontin vers le National. Samedi soir, aucune des deux équipes n’a pu prendre un premier avantage.