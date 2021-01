National 1 : Le FCBB entame bien l’année 2021 en dominant le Red Star (3-1)

La première opportunité était pour les noirs du FCBB et une reprise de volée de Grimaldi à l’entrée de la surface sur un centre de marmot, mais le ballon passait largement au–dessus de la transversale du gardien parisien Charruau (5ème).

Les Corses frôlaient même l’ouverture du score à la 14ème minute sur une superbe reprise d’Isidor, à l’entrée de la surface adverse, sur centre de Magassouba, un ballon qui flirtait avec la transversale de Charruau.

Les visiteurs répliquaient à la 18ème par Koïta qui, au point de penalty, reprenait de la tête un centre de Roye. Le ballon passait juste au-dessus de la transversale d‘Escales.

Le jeu était agréable, rapide, le ballon circulant très vite d’un camp à l’autre. Seules les occasions de but manquaient.

A la 32ème les Corses obtenaient un coup-franc. Grimaldi, des 30 m sur la gauche de la défense audonienne, ajustait un tir lifté qui lobait la défense parisienne mais Charruau, vigilant, captait le ballon.

La réponse était immédiate de la part des visiteurs, sur coup-franc aussi : un lointain centre de Koukou du centre du terrain pour Koïta qui, de la tête, plaçait le ballon au-dessus de la transversale du portier insulaire (34ème).

37ème minute, corner pour les blancs du Red Star. Le ballon était renvoyé par Magassouba et sur le contre rapidement mené par Isidor ce dernier se présentait seul devant Charruau mais le gardien avait le dernier mot, repoussant le ballon du pied gauche.

Les parisiens poussaient en cette fin de mi-temps mais en vain. Score à la mi-temps : 0 – 0.

La seconde période démarrait sur un faux rythme. Mais au fil des minutes, le Red Star imposait son jeu.

54ème coup-franc de Grimaldi des 20 m, sur la droite. Le ballon finement tiré était coupé par Lajugie au point de penalty qui propulsait le ballon dans les filets parisiens

Double coup du sort pour les visiteurs puisque 2 minutes plus tard l’arbitre expulsait Karamoko pour un coup de coude sur Durbant (56ème).

Les visiteurs revenaient toutefois rapidement au score après une toile de Buon sur un centre de Duran qui profitait à Koïta qui battait de près Escales (1-1) à la 58ème.

Rageurs les corses se ruaient sur les buts de Charruau et à la 63ème Durbant ratait l’immanquable de la tête sur un centre de Magassouba. Pourtant sans marquage, l’attaquant bastiais mettait le ballon largement au-dessus des buts de Charruau.

Puis c’est Isidor qui plaçait un missile qui frôlait le montant gauche du portier parisien (64ème).

Les noirs allaient prendre l’avantage à la 69ème suite à un penalty accordé par l’arbitre pour une faute de Charruau sur Isidor. Le gardien, qui prenait un deuxième carton jaune pour cette faute, était logiquement expulsé par l’arbitre. Durbant transformait peu après le penalty en but. (2-1).

Dur pour le Red star qui allait poursuivre la rencontre à 9 contre 11.

Les bastiais enfonçaient le clou à la 72ème après un long raid de Durbant qui, devançant la sortie du gardien Adiceam, servait Isidor qui propulsait le ballon dans le but vide (3 – 1).

La fin de rencontre était pratiquement à sens unique malgré quelques banderilles parisiennes. Victoire du FCBB 3 - 1



Réactions de l’entraineur du FCBB, JA Ottaviani : «Je suis satisfait. Les joueurs avaient besoin de la trêve mentalement. Ils ont mis à profit cette pause et sont revenus avec plus de fraîcheur mentale. Ils ont répondu présents. Cette victoire nous fait énormément de bien, mais rien n’est acquis. On a eu affaire à une grosse formation, très solide avec des joueurs très rapides. Il fallait être présents défensivement et sereins. On avait décidé de leur laisser le ballon. On a eu des faits de jeu favorables et cette victoire est importante. Malgré l’égalisation on est restés unis et très lucides. Il nous faudra répéter ce genre de performances contre des équipes de milieu de tableau. Là contre le Red Star il y avait de la motivation. Mais on est toujours à la recherche de la régularité ».







Feuille de match

17e journée du championnat National

FC Bastia Borgo 3 - 1 Red Star FC (0 - 0)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : nuageux

Spectateurs : 0 (confinement)



Arbitre centre : Marc Bollengier

Arbitre assistant 1 : Alexandre Decoster

Arbitre assistant 2 : Maxime Allard





Buts : Lajugie (54ème ) – Durbant (70ème sp) - Isidor (72ème) pour FCBB

Koïta (58ème) pour le Red Star.



Avertissements : Traore (43ème) pour FCBB

Charruau (56ème ) pour FCBB



Exclusion : Karamoko (56ème) - Charruau (69ème)





FCBB : Escales – Buon – Hamdi – Traore – Durbant – Grimaldi (Giacomini 82ème) (c) – Diarrassouba – Isidor – Lajugie – Marmot – Magassouba.

Entr. : JA Ottaviani





Red Star FC : Charruau – Daillet (c)– Karamoko – Durand (Adiceam 70ème) – Gomel (M NDoye 75ème) – Roye – Koukou – Ch.Ndoye – Sivis – Koïta (Bizet 86ème) – Ghabaoui.

Entr. : V.Bordot