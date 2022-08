Natation synchronisée : le Bastiais Lucas Valliccioni, champion du monde

Jusqu’au sommet



À l’été 2021, ses performances sont remarquées par la fédération française de natation synchronisée qui le sélectionne pour intégrer l’Équipe de France. A 14 ans, d’autres défis attendent maintenant Lucas Valliccioni : le Championnat d’Europe et, pourquoi pas, viser le Championnat du monde, toujours accompagné de sa cousine.



Blessée à l’été 2021, Lucas devra se passer de sa partenaire et cousine Savannah pour le duo européen en Croatie. En trois mois, durant les vacances scolaires, il s’entraînera sans relâche à l’Insep avec sa nouvelle coéquipière, Eva Lafontant, avec qui il décrochera la médaille d’or. À la fin juillet 2022, Lucas Valliccioni réitère l’exploit puisqu’il décroche aux championnats d’Europe à Montceau-les-Mines la médaille d’or en solo et en duo.



Le voilà sélectionné et parti pour les États-Unis, plus précisément Charlotte en Caroline du Nord, où se déroule le Championnat du monde. Face à 5 jeunes autres nageurs, le Bastiais s’impose en solo et fait briller son île. À présent que lui reste-t-il à accomplir ? « La suite n’est sûrement pas dans l’eau », lance Lucas Valliccioni. Même s’il voulait continuer la compétition, l’adolescent ne pourrait pas puisque la discipline n’est pas inscrite aux Jeux olympiques pour les hommes. Si l’adolescent ne poursuivra pas dans cette voie, son père en est sûr : « il a ouvert la voie de la natation synchronisée a beaucoup de petits Corses ». Et pour cause, depuis quelques années, le club de Lucas Valliccioni recense chaque année un peu plus d’inscriptions de petits garçons.



Lucas verra sûrement ses petits successeurs évoluer puisqu’il continuera à nager « pour le plaisir et pour l’entretien du physique ». Mais à présent, c’est la vitesse qui l’intéresse. Dans les pas de son père, dans quelques années il commencera à piloter. Et plus tard ? Lucas Valliccioni l’assure : « J’ai pour objectif de devenir pilote de l’air ».