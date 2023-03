Natation, randonnée, escrime... Des activités gratuites à Bastia pendant les vacances d'hiver

Pendant les vacances d’hiver, il est possible de s’amuser sans partir au ski. Depuis 2020, la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a justement mis en place un programme d’activités sportives entièrement gratuit, et destiné aux jeunes de 6 à 16 ans. Si le public ciblé est en premier lieu celui des quartiers prioritaires (70 % des inscriptions), il est important de souligner que tout le monde peut en profiter. « Quand on a lancé ça, en sortie de Covid, l’objectif annoncé était vraiment celui de la réathlétisation. Après des années compliquées, il fallait remettre les jeunes à l’activité physique », retrace Patrick Croci, responsable du pôle animation du service des sports de la CAB.



Particulièrement suivi dès son lancement, le programme Vacanze Spurtive (mis en place à chaque vacance scolaire) a maintenant trouvé son rythme de croisière. Ainsi, cet hiver, 150 jeunes se sont inscrits pour participer aux multiples activités proposées par la Communauté d’agglomération bastiaise. Randonnée, escrime, BMX… Des disciplines très variées, qui ont toutes trouvé leur public. « Le gros des inscriptions concerne l’apprentissage de la natation. Ça représente 50 % des jeunes », précise Patrick Croci.