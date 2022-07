Natation artistique : Manon Venturi en lice pour les championnats du Monde

- 2021, une belle année ?

- J’ai participé aux championnats de France hiver et été. On a été championnes par équipe, 2èmes en duo et j’ai aussi fait un podium en solo. Ensuite il y a eu les championnats d’Europe. Avec l’équipe de France, en septembre, on a été vice-championnes d’Europe, 3èmes en hightlight, 2èmes à la COMEN (Coupe Méditerranéenne de Natation). C’était terrible car c’était à huis-clos, donc dans des conditions très spéciales ! Ces résultats nous ont bien motivées néanmoins et nous ont permis d’acquérir de l’expérience. Après se sont enchaînés les championnats d’hiver 2021 à Montceau. Avec Angéline Bertinelli on a terminé 1ères en duo, puis 1ères en équipe et 3ème en solo.





- Et vous enchainez avec encore d’excellents résultats en 2022...

- Oui, 5 médailles en équipe technique et libre, duo libre et technique et solo.





- Récemment, ces championnats d’Europe junior en juillet …

- En fait j’étais partie faire un stage à Paris en juin pour éventuellement remplacer une nageuse blessée. Seulement 5 jours avant ces championnats d’Europe on m’a dit que j’étais du voyage à Alicante pour le duo avec Sacha Comte. On a terminé 5èmes ce qui était inespéré. En équipe libre on prend la 3ème place et la 2ème en équipe technique, juste derrière l’Espagne et devant l’Italie.





- Comment voyez-vous ces championnats du monde à Québec au mois d’août ?

- On va faire plusieurs stages de préparation à Paris du 1er au 19. Ensuite ce sera le départ pour le Canada où se dérouleront les championnats du monde junior du 19 au 29. On sera par équipe et en duo. Le niveau est très élevé avec la Chine qui est presque intouchable, l’Espagne ou encore le Japon. Faire un podium serait un exploit.





- La suite ?

- Si on décroche une médaille, ce sera un exploit donc j’arrêterai la compétition sur un exploit et rentrerai à Bastia où je ferai CrossFit, danse classique et piano. Je préfère finir sur une bonne note. Si on ne fait pas de podium je poursuivrai le sport à Aix. Mais de toutes façons j’arrêterai la natation en terminale après le Bac, spécialité droit, car je voudrais enchaîner Science Po à Aix. Il faut savoir que notre sport n’est guère médiatisé et qu’on peut se retrouver sans rien en fin de carrière. D’où l’importance des études.





- Les JO en 2024 ?

- L’équipe de France est déjà composée et se prépare.





- Les loisirs de Manon ?

- Flâner à la maison, regarder la F1 à télé, un peu de shopping ou ne rien faire ! Décompresser.





-Vos goûts musicaux ?

- Large éventail qui va de Jul à Aznavour en passant par Queen que j'adore écouter à fond. En fait mes gouts dépendent d’avec qui je suis.





- Une adolescence bien particulière en fait pour vous ?

- Oui c’est vrai qu’on passe à coté de certaines choses. A Aix j’ai des amies qui ne font pas de sport et forcement je ne peux pas faire certaines choses avec elles. Mais je vis quand même de très beaux moments grâce au sport.