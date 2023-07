Natation : Henri-Dominique Passani champion de France au 200m papillon

2:01.85, c’est le temps qu’a réalisé Henri-Dominique Passani pour décrocher la médaille d’or aux championnats de France open d’été à la piscine de la Ganterie à Poitiers, le dimanche 23 juillet. En compétition avec plus de 700 nageurs, le jeune de 20 ans remporte le premier titre de sa carrière au 200 mètres papillon. Une belle surprise pour l’originaire de Corbara en Balagne. “C’est quelque chose qui est représentatif de mes efforts, car l’année dernière je cherchais encore à me qualifier à ces championnats. C’est une consécration après la Covid, les blessures et les autres aléas de la vie. Je ne m’attendais pas du tout à décrocher cette première place”.



Pourtant, Henri-Dominique Passani n’a intégré le monde professionnel de la natation qu’à l’âge de 18 ans. Une montée en puissance grâce au premier club privé de France, étoile 92, créé par son père il y a trois ans. Au rythme d’un peu plus de cinq séances par semaine, la préparation aux championnats de France était primordiale. “Tous les clubs s’entraînent différemment, mais moi j’ai la chance d’avoir un coach comme Olivier Sangaria qui a une méthode d’entraînement assez inédite dans le monde de la natation. Il favorise la qualité à la quantité et durant les 11 semaines précédant la compétition, nous nous sommes préparés de la meilleure des manières possibles. Étant quelqu’un d’assez tenace, il me surnomme souvent “le chien de la casse”, et a raison puisque je n’abandonne jamais”, raconte le jeune de 20 ans.



Et de la ténacité il en fallait puisque face à lui, Mehdy Metella, champion du monde en 2015 de 4 x 100 mètres nage libre, et Justine Delmas, championne de France 2022 du 200 mètres brasse, étaient bien déterminés à ramener quelque chose chez eux.



Maintenant qu’il semble lancé dans le grand bain, Henri-Dominique Passani veut encore progresser pour, pourquoi pas, atteindre les JO un jour. “Je n’ai jamais vraiment visé de tournoi international, et je ne pense pas être sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais pourquoi pas ceux de 2028, cela serait un très beau challenge dans ma carrière”, explique le nageur.



Son prochain défi sera celui des championnats de France en petit bain à Angers fin octobre.