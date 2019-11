Natali in Bunifazziu : Trois jours pour célébrer la magie de Noël

Des journées d’exception...



Durant trois jours, Bonifacio se pare une fois de plus de la magie de Noël. A cet événement exceptionnel, un cadre exceptionnel... flâner dans les nombreuses allées du chapiteau et se laisser envoûter par cette atmosphère authentique, féerique et chaleureuse où se déniche tout plein d’idées cadeaux. Commerçants et artisans locaux proposent des produits du terroir, des objets originaux ainsi que des ouvrages autour de la gastronomie pour petits et grands.



Pour le plaisir des pitchouns...



Pendant ce temps, les enfants profitent d’un spectacle de magie et de nombreuses nouvelles animations aussi bien en intérieur qu’en extérieur : confection de cœur et de sapin en papier recyclé, ateliers de cirque et bien d’autres surprises...

Parce-que la magie de Noël ne serait rien sans lui, le Papa-Noël fait escale à Bonifacio. C’est le bon moment pour prendre la pose avec lui et lui confier tous ses souhaits.



Quelques métamorphoses qui font voyager dans la gourmandise...



« Cette édition est une invitation à un voyage culinaire tout en douceur, qui s’articule autour de rencontres avec des chefs étoilés et blogueurs de renom habités par l’amour et la passion du métier ! » s’exprime Florence Minighetti, chargée événementiel à l’Office de Tourisme.

En effet, un espace exclusivement dédié à la cuisine et animé par Marina Raibaldi prend place pour une découverte de la gastronomie sous de nouvelles senteurs et saveurs. Les gourmands se laissent volontiers tenter par les démonstrations et ateliers sucrées/salées autour des herbes aromatiques et du chocolat. Vous verrez, il n’y a pas que les yeux des enfants qui se remplissent d’étoiles.





Programmation détaillée