Natali in Aiaicciu : les animations de Noël s'invitent sur les places de la ville

Avec plus d’une cinquantaine de chalets répartis sur la place du Diamant au cœur de la ville, le Marché de Noël d’Ajaccio reviendra du 8 au 31 décembre pour permettre aux Ajacciens de vivre ensemble des moments de fête et de partage. Un marché authentique et chaleureux, dans lequel vous pourrez dénicher vos cadeaux, déguster des produits locaux, participer à des ateliers et animations ou tout simplement vous laisser porter au rythme de soirées conviviales en musique. JL'inauguration est prévue le jeudi 8 décembre à 17h00 par le maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia sur la scène du Marcatu. L'école de chant « Scola di cantu » se produira de 18h00 à 19h30, suivi d’une soirée DJ jusqu'à minuit.En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de Corse-du-Sud, des démonstrations seront organisées pour découvrir ou redécouvrir des savoirs faire ancestraux ou des techniques de création contemporaine.Les mercredis 14, 21 et 28 décembre de 10h à 12h démonstration de fabrication de brocciu et/ou démonstration et fabrication de pulentaLes après-midis de 14h à 16h des jeux pédagogiques pour enfants de 6 à 10 ans, autour de thématiques agricoles.​Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : de 10h à 20h.Vendredi et samedi : de 10h à 22h.Les samedis et 24 et 31 décembre : de 10h à 18h.Fermeture les dimanches 25 décembre et 1er janvier.Nocturnes les 8, 9, 10 et 17 décembre (jusqu’à minuit).