Nappes d'eau souterraines : une situation globalement satisfaisante, mais des zones critiques persistent, notamment en Corse

La situation des nappes d'eau souterraine françaises était "très satisfaisante" en juillet et devrait rester favorable en août dans l'ensemble, malgré des points noirs persistants, notamment en Languedoc-Roussillon. "La situation de juillet est très satisfaisante, du fait d’une recharge 2023-2024 excédentaire et d’un fort soutien par les pluies printanières", écrit ainsi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son bulletin mensuel, pour la situation au 1er août, publié mercredi. "On a des niveaux de nappes qui sont les deuxièmes plus hauts depuis 30 ans" pour un mois de juillet, a souligné Violaine Bault, hydrogéologue du BRGM, lors d'une présentation à la presse. Seul juillet 2001 avait fait mieux. "Seules les nappes du littoral du Roussillon, du Languedoc, deet du sud de l'Alsace enregistrent des niveaux sous les normales", met toutefois une nouvelle fois en garde l'organisme. La situation n'est pas nouvelle, notamment dans les Pyrénées-Orientales, privées de pluies significatives depuis plus de deux ans.A l'échelle nationale, les niveaux des nappes sont très majoritairement au-dessus des normales mensuelles en juillet: 70% sont au-dessus, 17% sont en dessous et 13% sont comparables (des pourcentages identiques à ceux de juin). 27% des niveaux sont même très hauts, "ce qui est exceptionnel", remarque Violaine Bault. La situation apparaît ainsi beaucoup plus favorable que celle observée l’année dernière à la même période: en juillet 2023, 72% des niveaux se trouvaient sous les normales mensuelles. L'été dernier comme le précédent avaient été marqués par des sécheresses importantes dans le pays, se traduisant localement par de fortes restrictions d'usages de l'eau: interdictions d'arrosage pour les particuliers et les agriculteurs, remplissage des piscines interdit, prélèvements réduits pour certains usages industriels...