"Napoléon vu par Abel Gance", le chef-d’œuvre du cinéma français entame sa tournée au festival de Lama

Ce jeudi 1er août, le Festival de Lama en Corse s'apprête à vivre un moment cinématographique hors du commun avec la projection en plein air du « Napoléon » d’Abel Gance. Ce chef-d'œuvre, qui a vu le jour il y a près d'un siècle, revient en quelque sorte sur ses terres, une partie du film ayant été tournée en Corse.



En partenariat avec le festival, la plateforme de streaming Allindì SVOD, dédiée au cinéma Corse et Méditerranéen, célèbre cette année ses 4 ans en présentant le film dans sa version intégrale de 7 heures. Prévue à 21h15, la projection se déroulera en deux parties de 3h30 chacune, avec un spuntinu lors de l'entracte et une soupe à l'oignon pour clôturer la soirée. L'événement se tiendra à la piscine, offrant une expérience cinématographique unique sous les étoiles.

La journée débutera dès 11h à l’Umbria avec une « Discussion Sous Les Platanes », où Marc Guidoni, documentariste, et Jean Guy Talamoni, ainsi que des représentants de l’association La Corse et le Cinéma, seront présents pour discuter de la tournée corse du film. Les co-fondateurs d’Allindì seront également sur place pour évoquer cette initiative.



Une première mondiale

Cette projection en première mondiale en plein air donne le coup d'envoi d'une tournée corse du film culte qui se poursuivra dans plusieurs villes de l'île : Ajaccio le 10 août au Cinéma l’Ellipse, Bastia les 6 et 7 septembre au Centre culturel Alb’oru, Corte les 21 et 22 septembre au Cinéma L'Alba, et Porto-Vecchio le 8 décembre à la Cinémathèque de Corse. Des projections partielles de la séquence corse (d'une durée de 1h15) sont également prévues à Ajaccio au Cinéma Laetitia le 11 août et à Santa Lucia di Moriani au Cinéma Costa Verde le 1er septembre.



16 ans de restauration

La restauration colossale du « Napoléon » par Abel Gance, entamée en 2008, a nécessité pas moins de 16 ans de travail et un budget de 4,5 millions d’euros. Ce projet, dirigé par la Cinémathèque Française et le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, a permis de redonner vie à ce film avant-gardiste qui, par ses techniques novatrices telles que les montages parallèles et les triptyques, a marqué un tournant dans l’histoire du cinéma. Aujourd’hui, le film est accompagné d’une partition musicale composée par Simon Cloquet-Lafollye, interprétée par l’Orchestre National de France et l'Orchestre Philarmonique de Radio France.