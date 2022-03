Nanette Maupertuis : « L’objectif d’engager un véritable dialogue et d’acter l’ouverture d’un nouveau cycle politique a été atteint »

- Le document signé par Gilles Simeoni et Gérald Darmanin n’est pas un protocole de sortie de crise, ni une déclaration d’engagement, mais un compte rendu. Finalement, quel est l’intérêt d’un tel document ?

- Ce document a été demandé par le Président de l’Exécutif de Corse. Gerald Darmanin a accepté d’y consigner ce que nous nous étions dit, ainsi que les positions de chacun, afin de poser les termes des échanges qui ont eu lieu et la nature du débat à venir. Ce document me semble essentiel pour plusieurs raisons. D’une part, il inscrit ce qu’il s’est dit, rendant plus difficile le retour en arrière sur certaines questions fondamentales comme l’engagement du processus de rapprochement d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri avec l’annonce d’une date de retour dans le mois. Ce texte et ce processus ont, d’ailleurs, été validés par les avocats et les familles des prisonniers. Le texte acte aussi d’un engagement de l’Etat à faire la totale vérité sur ce qu’il s’est passé dans la prison d’Arles. Ensuite, le document acte l’inscription dans le périmètre des discussions de la reconnaissance du peuple Corse, des revendications culturelles, linguistiques et la libération des prisonniers. Le document évoque aussi le cas des prisonniers corses notamment inscrits au Fijait et des amendes de prisonniers. Enfin, il acte un calendrier resserré pour travailler sur l’évolution statutaire de la Corse vers une autonomie de plein droit et de plein exercice d’ici à décembre 2022. En matière d’échéancier, le ministre de l’Intérieur nous propose une réunion dès la première quinzaine d’avril, avant le premier tour de la présidentielle. Si tous ces points semblent converger dans le bon sens, il faudra a minima que l’annonce du rapprochement intervienne avant ce prochain rendez-vous.



- Concernant l’autonomie, le ministre a cité les statuts polynésien, calédonien, ou même celui des Açores. Irait-on vers des adaptations de statuts existants ou vers un statut propre à la Corse ?

- Il faut déjà considérer cela comme une plutôt bonne nouvelle, car les statuts mentionnés dans le document sont parmi les plus ambitieux. Pour nous qui visons l’autonomie de plein droit et de plein exercice, cela me fait penser que si le processus engagé ces derniers jours n’est pas qu’une simple promesse électorale et qu’il aboutit, alors le statut dont bénéficiera la Corse peut être ambitieux lui aussi. Et l’ambition n’est pas de vouloir faire comme ou de faire mieux qu’ailleurs. L’ambition du peuple corse est d’avoir un statut qui correspond à sa réalité géographique, historique, culturelle, économique et sociale et à ses aspirations. Il ne s’agit pas, en tout cas, de copier à tout prix un modèle existant. Nous le répétons suffisamment, la Corse a ses spécificités, ses difficultés, ses opportunités, et s’il faut un statut propre, sui generis, pour qu’elles soient prises en compte, alors il faudra tendre vers cet objectif.



- Le ministre a annoncé que la question de l’autonomie serait portée à l’agenda d’ici à fin 2022, c’est un calendrier très resserré si on prend en compte les élections présidentielles et législatives. N’est-ce pas trop court pour proposer un projet suffisamment solide ?

- Le ministre veut aller à un pas cadencé, nous n’allons certainement pas nous en plaindre compte tenu du temps qui est déjà passé ! Ce calendrier resserré nous permettra, d’une part de rester dans le rythme de travail qui s’amorce, de ne pas repousser les discussions aux calendes grecques et, d’autre part, il doit nous permettre de répondre vite aux attentes et aux inquiétudes des Corses. Nous allons devoir proposer un projet robuste. Je rappelle que le travail a commencé depuis septembre 2021 avec le rapport Mastor commandé par le Président de l’Exécutif, mais aussi le travail de la Commission des compétences législatives et réglementaires et des évolutions statutaires de la Corse de notre Assemblée qui auditionne différents experts depuis le mois de janvier. Ce travail, à la fois politique et technique, offrira des perspectives concrètes pour construire l’autonomie dont a besoin la Corse. Une chose est, en revanche, certaine : une grande réforme constitutionnelle sera nécessaire. Or, même dans l’éventualité où Emmanuel Macron est réélu Président, personne ne peut dire, pour l’instant, ce qu’il se passera du point de vue de la majorité des 3/5èmes nécessaire au Congrès pour faire adopter une telle modification. C’est pourquoi nous continuerons notre travail, entamé depuis 2015 et 2017, pour convaincre la représentation nationale française du bienfondé de l’autonomie de la Corse. Nous avons fait valoir nos revendications posément, et elles sont de plus en plus audibles car elles sont comprises comme légitimes. J’en veux pour preuve l’investissement exceptionnel de nos députés qui n’ont cessé de faire valoir les intérêts de la Corse et des Corses, ainsi que le soutien total de l’Association des Régions de France dans notre demande d’autonomie.



Propos recueillis par Nicole MARI.