Nanette Maupertuis : « Face au risque d’une saison blanche, il faut un plan de relance du tourisme »

- Le président Simeoni parle d’une saison blanche. Partagez-vous cette crainte ?

- Oui. La perspective d’une saison blanche n’est plus à exclure. Les annonces du Premier ministre, mardi après-midi, ne nous donnent aucune visibilité jusqu’à fin mai en matière de circulation touristique, de fréquentation des plages, d’ouverture des restaurants… Cela signifie que les acteurs du monde touristique ne peuvent pas se projeter. Il n’y a rien de pire en économie que de ne pas pouvoir anticiper, préparer sa saison, de laisser pendantes les procédures d’embauche des salariés avec le risque pour les chefs d’entreprises de ne pas retrouver de saisonniers. Cette impossibilité d’anticiper risque de déboucher sur la fermeture de nombreux établissements, soit de manière volontaire, soit parce qu’ils ne pourront pas travailler. Certaines entreprises auront peut-être même besoin d’une aide directe pour renforcer le haut du bilan et d’accompagnement en ingénierie financière pour passer le cap de la crise. L’idée est de sauvegarder l’outil de production. Les incertitudes liées au dé-confinement et à la question sanitaire viennent se coupler pour la Corse, parce que c’est une île, aux incertitudes en matière de transport de personnes.



- Que disent les transporteurs ?

- Nous avons été partiellement rassurés par les compagnies maritimes et aériennes qui, elles aussi, sont dans l’incertitude, mais attendent le feu vert du gouvernement. Elles envisagent encore leur programmation pour juillet et août, forcément selon un mode très particulier puisqu’il y aura des règles sanitaires et des mesures barrières à respecter. Reste l’inconnue, comme je l’ai dit, de l’aéroport d’Orly. Toutes ces incertitudes risquent de paralyser le système productif insulaire. C’est pour cela que le président Simeoni a évoqué l’hypothèse d’une saison blanche.



- Quelles ont été vos demandes spécifiques ?

- Au regard des spécificités de la Corse, nous avons demandé un plan de sauvegarde et de sauvetage du tissu productif insulaire et la co-construction d’un véritable plan de relance. En même temps, nous nous interrogeons fortement sur les modalités de déconfinement dans un territoire à forte dimension touristique qui accueille 1,4 million de touristes en pleine saison, et environ 3 millions sur l’année. Même si les flux n’atteindront pas les proportions des années antérieures à cause de la crise des marchés émetteurs, nous avons besoin en amont de réfléchir à un dispositif de déconfinement et d’accueil des populations touristiques en prenant toutes les précautions qui s’imposent. Il ne s’agirait pas de se retrouver dans une situation sanitaire compliquée en plein mois d’août ! Il ne faut rien laisser au hasard même si les flux seront plus faibles. Il faut rester très prudents. Aucun risque ne doit pris. Tout cela est à construire dans les jours qui viennent.



- Quelle a été la réponse du Secrétaire d’Etat au tourisme ?

- Il a pleinement partagé notre constat. Il connaît la situation de la Corse car nous avions fait remonter un certain nombre d’alertes et de diagnostics chiffrés. C’est déjà un premier pas. Il nous a répondu favorablement sur la nécessité de mesures d’urgence et d’un accompagnement dans la durée. Les mesures déjà mises en place par l’Etat ont le mérite d’exister – notamment le dispositif d’activité partielle – mais insuffisantes au regard du séisme que nous connaissons, du poids du secteur dans notre économie et du chiffre d’affaires généré dans les industries en amont et en aval. Si on considère tous les effets directs et indirects de l’activité touristique, cela représente pratiquement la moitié du PIB de la Corse. Le Secrétaire d’Etat est bien conscient que les mesures d’urgence auront besoin d’être prorogées si l’activité ne pouvait reprendre et qu’il faut mettre en place un véritable plan de protection et de sauvegarde du secteur. Le Président de la République avait annoncé des annulations de charge et des mécanismes de report d’un certain nombre d’échéances pour les HCR (hôtels-campings-restaurants). Cela devra être étendu à d’autres filières du tourisme et reconduits dans le temps s’il n’y a aucune visibilité.