Musique classique : « Après Tessarech », un concert exceptionnel au musée Fesch, dimanche

Le précédent concert du duo clavecin-guitare Polycordes au Musée Fesch rendait hommage à Jacques Tessarech, guitariste ajaccien. Les deux musiciennes présentaient, alors, un programme retraçant l’évolution de l’écriture pour instruments à cordes pincées du 16ème siècle à Tessarech. Les œuvres de ce compositeur sont peu éditées et restent redoutables techniquement, voire semblent injouables parfois : le portrait que l’on peut voir au musée Fesch apporte un élément de réponse quand on voit la taille de sa main. Peut-être avait-il développé une technique très personnelle ? Le duo Polycordes avait créé de resplendissantes adaptations à 2 instruments de certaines de ses pièces, notamment la Tarentelle sur des airs italiens. Cette Tarentelle est le point de départ de ce second programme dans lequel le duo illustre la manière dont les compositeurs, de Tessarech à nos jours, se sont inspirés des danses populaires pour en faire des transcriptions qui, pour certaines, sont devenues des chefs d’œuvre de la musique classique. Les transcriptions pour guitare et clavecin, proposées par les deux musiciennes, de ces œuvres initialement conçues pour d’autres instruments leur confèrent une palette de timbres et de couleurs inattendus tout en restant dans la prolongation de cette tradition. Au programme : Œuvres de Tessarech, Poulenc, Ravel, Piazzolla, Bartók...