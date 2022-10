Musique : Un nouveau CD pour le groupe Orizonte

Ce nouvel opus tant attendu renferme pas moins de 19 titres inédits ! « Et encore on en a enlevé » indique Jean-Marie Andreuccetti, fondateur avec son frère René du groupe en 1987.Ce CD, le 14, est le fruit d’un long travail entrepris notamment durant la période de pandémie et de confinement. « Cette période a été très délicate pour beaucoup de monde » souligne René. « Beaucoup de sujets d’actualité sont traités comme le décès de notre frère Tony en 2020 à travers la chanson A so Strada, notre identité sur notre terre, la spéculation immobilière qui nuit à l’avenir des jeunes sur leur terre. On chante vraiment notre attachement à notre terre, à l’âme de notre île ». Des chansons très variées tour à tour nostalgiques, entrainantes, mélancoliques, émouvantes, festives… Des extraits ici Si la plupart des textes sont signés Jean-Marie et René, des amis du groupe ont glissé amicalement leur contribution : Anghjulu Orati (U Tempu, Cantadore, Corsu mi ne stò, Duve Anderanu), Francescu Maria Angeleri (Chì più bellu n’ùn ci hè), Jean-André Roudière (U Bancu). Autres participants à l’album, les fils de René : Stefanu (chant, chœur, guitare et basse) et Lisandru (chant, chœur). Dans les chœurs aussi Lavighju Guastalli, Roger Spacesi, Nicolas Defendini et Fabrice Pasqualini.Côté musiciens, Jean-Marie et René sont accompagnés par des pointures : Petru Agostinetti (tastiera, piano), Remy Chaillan (percussions), Jean-Henry Brandone (guitare, basse), François Devun (violon), David Crucciani (percussions).Outre les séances de dédicaces à venir, Orizonte prépare aussi son spectacle du 14 avril 2023 sur la scène du théâtre municipal de Bastia.