Musique : 3ème CD pour Yoann Paoloni

Son premier single, « L’amichi », sorti le 10 juin 2022, a connu un beau succès avec notamment plus de 5500 écoutes sur les plateformes de musique. En août, Yoann Paoloni éditait un autre single, « Un Babbu », en collaboration avec le rappeur ajaccien Jean-David Cecchi.

Prolifique, le chanteur bastiais, sort un nouveau titre ce vendredi 14 octobre sur toutes les plateformes de musique, prélude à un premier album qui devrait sortir en 2023.

« Per voi » est une belle chanson aux sonorités folk-pop et world, dédié à ses enfants, mais également à tous les enfants. Le texte est signé du talentueux Tittò Limongi qui adresse là un message universel à leur intention.

La chanson a été enregistrée au studio ATOM à Corte par l'ingénieur du son et producteur Vincenzu Lota. Sur ce titre Yoann Paoloni est entouré de l'équipe qui a travaillé sur le précédent single : Jean-François Marinacce aux guitares, Pierre-Paul Pieri à la basse, Vincenzu Lota à la batterie et Stéphane Mangiantini (IMuvrini) aux chœurs.