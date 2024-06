Musica pizza e pasta à l’honneur sur la place Saint-Nicolas de Bastia

« Les stands présents sous le chapiteau ont l’air sympas, les groupes de musique sont intéressants et l'intérêt de ce festival, c'est qu'il donne une occasion de sortir à Bastia », résume Dominique, une curieuse qui a prévu de passer la soirée sur la place. Comme elle, plusieurs centaines de personnes se sont réuni sur la place Saint-Nicolas vendredi 7 juin pour l’inauguration du festival Musica pizza e pasta, qui se tient à Bastia jusqu’à lundi soir. Le festival a officiellement ouvert ses portes peu après 18 heures par le maire, Pierre Savelli, qui se réjouit de la tenue de « cet événement festif qui permet aux habitants de se rencontrer, de se réunir et qui accroît la visibilité de la ville ». Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont souhaité mettre en avant le lien entre la gastronomie italienne et le savoir-faire insulaire.





Des concerts et des ateliers culinaires gratuits







« Nous avons des liens étroits avec l’Italie sans pour autant avoir beaucoup d’échanges, concède Paul Pierinelli, le président du festival à l’origine de l’idée. Alors, quand on mélange la nourriture et la musique, ça fonctionne forcément ».

Samedi et dimanche de 11h à 23h45, les visiteurs auront la possibilité de déambuler parmi les 50 stands où se mêlent gastronomie italienne et artisanat insulaire. L’idée derrière ces horaires aussi étendue est évidemment d’attirer les touristes, mais également les Bastiais avec cet événement festif et gratuit. « C’est une superbe vitrine pour les commerçants des environs qui peuvent faire goûter leurs produits, et ça dynamise également la ville, précise Paul Pierinelli. Pour les pizzas, nous avons donné la priorité aux Corses qui ont leurs établissements dans les alentours, tandis que les Italiens s’occupent des produits importés et de la partie épicerie ». Avec cette configuration, les organisateurs veulent mettre en lumière la maîtrise de la cuisine italienne par les restaurateurs insulaires, tout en permettant aux Bastiais de pouvoir consommer des produits made in Italy.



En plus des nombreuses dégustations proposées par les restaurateurs, de nombreuses activités sont à prévoir durant tout le week-end, avec les concerts en plein air de Bande à part, Brown Sugar ou encore Supplément Cheese.

Côté gastronomie, les plus gourmands pourront apprendre des secrets de cuisine au cours des masterclass animées par les deux parrains de cette édition, Jean-François Giroldi et Diego Accettulli, respectivement champion du monde 2024 de la pizza Classica et président du Championnat de France de pâtes fraîches.



Avec ces trois jours de festivités, les organisateurs espèrent dépasser la fréquentation de l’année dernière, qui avait avoisiné les 27 000 personnes.