Munticellu in festa pè Evan : le Lions club Balagne se mobilise

Evan, 9 ans souffre d’une leucémie aiguë depuis l’âge de 3 ans. Il a déjà subi des chimiothérapies et une greffe de moelle. Aujourd’hui des mains se tendent pour l’aider à lutter contre sa maladie au travers d’une initiative portée par le Lions club de Balagne et son président Franco FarsettiAvec un dizaine d'associations et le concours de Vià Télé Paese, ils organisent un week-end festif les 7 et 8 septembre prochains au complexe sportif de Munticellu.



"L’objectif est de récolter des dons pour soutenir Evan et sa famille dans leur combat mais aussi donner une visibilité à cette maladie pour aider la recherche.

La Leucémie est un cancer du sang qui touche chaque année en France environ 9 000 adultes, 700 enfants et adolescents et représente le premier type de cancer pédiatrique" précise Franco Farsetti.

" Comme vous le savez, le Lions Club est un service international de bénévoles qui a pour vocation première de venir en aide à des associations et personnes qui ont besoin de notre aide à travers des actions humanitaires.



Pour le petit Evan, nous nous sommes rapprochés de l'association E Vie Espoir à Talasani pour voir comment ce que nous pourrions mettre en place pour lui venir en aide. Avec nos partenaires et les nombreuses associations de la microrégion de Balagne, nous avons donc décidé d'organiser deux journées festives qui se dérouleront à Munticellu les 7 et 8 septembre prochains. Nous travaillons sur ce projet depuis des mois et aujourd'hui, tout est pratiquement bouclé. Il ne nous reste en effet que quelques détails à régler"



Durant ces deux journées, il y aura toutes sortes d'activités sportives, culturelles et ludiques. De nombreux artistes ont également donné leur accord et en soirée des concerts seront proposés.



Un rendez vous pour la bonne cause à ne pas manquer.

Si vous souhaitez aider Ewan et sa famille, l’association E Vie Espoir récolte des dons sur un site de financement participatif : https://www.gofundme.com/f/zsn35x-un-espoir-pour-evan