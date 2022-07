Municipales de 2020 : soutien de la majorité de Bastia aux 2 adjoints placés en garde à vue

"La présomption d’innocence n’empêche pas le principe de précaution !

Le Mouvement A Mossa Un Futur pour Bastia demande solennellement au maire de Bastia de réagir publiquement aux procédures judiciaires qui visent tous ses élus et plus particulièrement ses adjoints.

Les agents municipaux ne doivent pas être pris en otages de ces procédures et ces pratiques d’un autre âge.

Les Bastiaises et les Bastiais ont droit à la vérité.

Bastia a besoin de sérénité, de probité et d’exemplarité pour fonctionner et impulser des projets."