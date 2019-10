Municipales : Laetitia Leschi, candidate de la liste Castifau Dumane, réagit à la polémique sur des tags

Voici le communiqué :



« Comme une partie de la communauté Castifinca, nous avons été surpris par les propos que nous avons pu lire dans le journal.

Ces pratiques n’ayant pour but que de déstabiliser l’adversaire en période électorale, nous ne souhaitons pas y accorder une importance particulière.

On aura toutefois noté l’incohérence de dates concernant ces événements, les fameux tags ayants été découverts un dimanche de juillet alors que le soutien évoqué dans l’article n’a été révélé que fin août, à l’issue d’une réunion publique.



Nous aurons l’occasion d’y revenir, si certains le souhaitent, lors de la réunion publique déjà prévue pour le 26 octobre prochain, au cours de laquelle les membres de la liste Castifau Dumane et son programme seront présentés.



En revanche, il est intéressant de réagir à l’article dans sa globalité, sur le point de vue des maires consultés mais plus particulièrement sur l’ambiance générale, en cette période électorale, à Castifao.



Contrairement à ce qui a été décrit, le climat ne semble pas plus tendu que d’habitude. On peut juste constater que l’annonce de deux listes à Castifao anime le village et alimente les conversations depuis des mois.

Il est un peu facile de considérer que des propositions différentes pourraient être à l’origine de division. La pluralité de propositions électorales ne peut être que bénéfique à la démocratie.

L’opposition est à la politique ce que la concurrence est au commerce et l’électeur y trouvera son compte. D’autant plus que dans notre commune, le panachage est autorisé. Alors que dans la plupart des communes, les électeurs devront se contenter du menu, à Castifao, ils auront droit à la carte.

La présence d’une seule liste en course ne symbolise en rien l’union et la fraternité dans une commune. Cela reflète simplement la difficulté à constituer plus d’une liste complète.



À Castifao, nous ne pouvons que nous féliciter et être fiers d’avoir réussi à mobiliser 22 candidats, soucieux du développement et de l’avenir de notre commune ».