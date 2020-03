Municipales . La liste de Stéphane Orsoni seule en lice à Ochjatana

"Je voulais remercier dans un premier temps le conseil municipal actuel ainsi que les employés municipaux pour la confiance qu'ils m'ont accordé. Ils ont toujours été présents tant bénévolement que pour la mairie. Ce qui nous a permis de relever la trésorerie".

Parmi les projets réalisés lors de cette mandature, il y a eu la restauration de l'ancienne confrérie, 300 mètres de conduite d'adduction d'eau changés et diverses autres interventions à ce niveau, la voirie améliorée dans tout le village. " Nous avons réalisé de nombreuses choses sur le patrimoine religieux, notamment pour l'église.

Pour le patrimoine vernaculaire, le lavoir et d'autres projets sont en cours comme le chemin communal et la fontaine. Nous avons acheté une parcelle pour agrandir le cimetière et créer une piste pour désenclaver une partie du haut du village. Je tiens à préciser que tout ce que nous avons réalisé a été fait sans emprunt, avec un budget toujours en excédent.

Un des gros projets en cours concerne la réfection de l'eau et l'assainissement du village en entier ainsi que les captages. Une compétence qui a basculé à la CCIRB, tout comme la gestion de l'eau qui imputera notre budget. Il y a la réfection de la mairie. Et nous allons redonner toute sa splendeur à notre clocher".

Les autres projets, "restent dans la continuité de notre état d'esprit : refaire A Torra di a Pianosa en association avec le conservatoire du littoral. Nous souhaitons acquérir du foncier, pour installer des familles et de la jeunesse. C'est une priorité pour nous, pour ne plus être un village dortoir".

En ce qui concerne la liste, certains de ses anciens colistiers n'ont pas souhaité renouveler leur mandat. "Pour cette mandature, de nombreux jeunes intègrent l'équipe. J'aime la jeunesse, elle compte beaucoup pour nous. Et nous serons là pour les former. Certaines personnes, des gens qui vivent au village, qui aiment leur terre en font également partie".

Liste des colistiers de Stéphane Orsoni, Antoine Ambrosini, Fabien Casanova, Jean-Pierre Dottori, François Guironnet, Joseph Leoni, Kévin Leoni, Sébastien Mattei, Alexandre Orsoni, Grégory Perez, Pierrette Petit-Cristini.

Devenu maire au cours de la mandature 2008/2014 après le décès maire Jean-Pasquin Mattei en 2011, Stéphane Orsoni renouvelle pour la seconde fois sa candidature à la tête de la commune d'Ochjatana.Il présente ses colistiers ainsi que les projets à venir et dresse le bilan de la mandature qui s'achève.