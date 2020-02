Municipales : Jean-Pierre Luciani, candidat à Prupià

- Qu’est ce qui vous poussé à vous présenter contre le maire sortant Paul-Marie Bartoli ?

- Premièrement, je ne suis pas seul, cette liste est une démarche collective. Ce qui me pousse personnellement à me présenter est le souci du devenir de ma commune. Comme beaucoup de prupianinchi, je fais le constat qu’aujourd’hui Prupià a non seulement perdu son âme mais elle a perdu sa vie. Il est évident que la cité manque de dynamisme, d’un grand projet, de vision de l’avenir.

Aujourd’hui, le bilan n’est pas à la hauteur de la place que notre commune doit avoir au cœur du Valincu.





- Ce ne sera pas un combat politique facile ?

- Nous ne sommes pas dans le combat, nous avançons avec nos idées, notre détermination. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche novatrice où il est question de faire revivre la ville et son esprit, rétablir le lien social, redynamiser son centre, créer de l’animation et du lien entre les générations.



- Vous le mènerez sous quelle étiquette ?

- Prupià Altrimenti – Propriano Autrement, est une liste d’ouverture, sans étiquette, où tout le monde pourra s’y reconnaitre.



- Vos idées politiques ne vous font-elles pas pencher plus du côté d’un camp que de l’autre ?

- Ce qui m’importe dans cette élection ce ne sont pas les idées politiques mais la vision commune que nous avons de l’avenir de Prupià. Je souhaite mener un projet rassembleur, qui fera consensus, et qui permettra de donner une réelle volonté de changement à notre commune afin de défendre et améliorer le cadre de vie de ses habitants.



- Qui trouvera t-on sur votre liste?

- Nous présenterons une liste composées de femmes et d’hommes d’âges et de compétences variées mais ayant un objectif commun : agir pour l’intérêt général. Je suis honoré et fier d’avoir pu réunir sous mon nom des gens de sensibilités politiques différentes et notamment toutes les tendances nationalistes. Je tiens d’ailleurs à tous les remercier pour leur confiance.

La vie de notre cité est au centre de nos préoccupations et c'est parce que nous y croyons que des personnes de tous bords politiques nous rejoignent.



- Quels sont vos projets pour Prupià ?

- De nombreuses problématiques sont au cœur de nos réflexions et notamment la gestion des déchets par la mise en place du tri au porte à porte dans chaque quartier et le renforcement des moyens pour la propreté de la ville. Nous estimons que Prupià, en tant que plus grosse commune du Valincu en nombre d’habitant se doit de montrer l’exemple en matière de tri.

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme raisonnée, en conformité totale avec le PADDUC est l’une de nos préoccupations majeures. Ce PLU devra faciliter l’accès au logement pour les prupianinchi, aujourd’hui devenu inaccessible par la prolifération de résidences secondaires locatives et cela au détriment des familles, des jeunes mais aussi des professionnels du tourisme local.

Il nous faut mobiliser la commune pour le développement économique et l’emploi. La commune doit devenir plus attractive et rayonner à la fois de manière touristique et économique.

La protection de l’environnement et la mise en place de nouvelles pratiques écologiques, à travers des actions à la fois innovantes et simples, nous semblent également essentiel pour l’avenir de nos enfants.

En tant que membre du comité de pilotage du Plan Alimentaire Territorial du PETR Ornanu-Taravu-Valincu-Sartinesu, le développement de l’économie circulaire, des circuits cours et la valorisation des producteurs du territoire sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, et je pense que nous devons travailler en étroites collaboration avec tous les acteurs du territoire.

Il nous faut penser à nos enfants et créer des espaces de jeux et des lieux où les jeunes pourront s’exprimer, s’ouvrir aux autres et s’épanouir.

Nous devons rompre l’isolement, renforcer la cohésion sociale, l’éducation et la culture pour lutter contre la perte du lien social, l’incivisme et la délinquance et retrouver un cadre de vie serein dans notre village.

Enfin, le renforcement de la démocratie locale et de la participation des habitants par la mise en place de projets de quartier et de différents comités est également nécessaire.

Nous reviendrons sur tous ces points plus précisément au cours de la campagne.



- Quels sont les arguments que vous allez mettre en avant pour convaincre les Proprianais d’adhérer à votre démarche ?

- Ce que je souhaite dire à tous les proprianais, c’est que nous souhaitons donner un nouveau souffle à notre ville. Nous voulons replacer le citoyen au cœur de l'action, en favorisant la concertation et rompre avec le mode de gouvernance actuelle, où le dialogue entre la municipalité et les habitants est complètement rompu. Nous souhaitons une gestion démocratique au service de tous, ouverte participative, transparente et intègre qui redonnera le pouvoir à la population qui permettra de construire l’avenir de notre ville pour eux et avec eux.