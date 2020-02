Municipales : Don-Mathieu Santini dévoile les 33 noms de "Portivechju Dà Fa"

Dagan Texier le Dimanche 23 Février 2020 à 17:44

Ce 22 février le candidat de la liste Portivechju Dà Fa, Don-Mathieu Santini a présenté ses 32 colistiers.

Devant sa permanence, entouré de ses soutiens, parmi lesquels le président de l'exécutif Gilles Simeoni et le député Jean-Félix Acquaviva, Don-Mathieu Santini a présenté sa liste "sans étiquette" qui bénéficie néanmoins du soutien de Core in Fronte et de Femu a Corsica.





