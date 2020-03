Municipales 2020 : Échos de campagne du 8 mars 2020

Madame, Monsieur,

Les S.G.C., éloignés géographiquement des communes rurales, centraliseraient la gestion comptable avec un nombre très élevé de budgets locaux à gérer. Ils se trouveront donc également éloignés humainement et professionnellement des ordonnateurs locaux.

Les C.D.L. seraient les seuls contacts que vous pourriez rencontrer, sur rendez-vous. Mais ils seraient chargés de vous livrer un conseil juridique, fiscal et financier… tout en n'ayant plus en charge la gestion de vos budgets ! Cette évolution ne constitue donc en rien un renforcement du conseil aux collectivités locales.

Vous êtes candidat(e) aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.A travers ce scrutin, la population va élire son plus proche représentant, celui qui sera chargé de défendre ses intérêts en tant que citoyen des territoires.A cette occasion, le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques de Corse du Sud souhaite vous informer et vous alerter au sujet d'une évolution majeure et sans précédent dans l'organisation de l'administration des Finances Publiques (DGFiP). Cette évolution emportera des conséquences considérables pour la qualité du service public rendu aux élus ainsi qu'aux administrés que vous représenterez.Depuis le mois de juin 2019, l'ensemble des départements au niveau national (sauf Paris, les DOM-TOM et la Corse) connait son «Nouveau Réseau de Proximité» (N.R.P.), à savoir un ensemble de restructurations destiné à supprimer les services des finances publiques, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, un vaste plan de communication tente de faire croire aux élus, qu'au contraire, des « points de contact » de notre administration augmenteraient la présence de la DGFIP pour les usagers.En Corse, tout au long de l'année 2019, élus locaux et agents des finances publiques ont manifesté leur opposition aux restructurations envisagées dans l'île. La préfète de Corse alors en exercice, Mme Chevalier, a clairement signifié son opposition à la fermeture des trésoreries dans la région. De même, la Ministre de la Cohésion des territoires, Mme Gourault, s'est engagée à ce qu'aucune structure ne soit fermée en 2020 en Corse.Depuis, l'administration a annoncé que le projet de restructuration pour la DGFIP en Corse ne sera pas dévoilé avant les élections municipales de mars 2020. Il apparait alors évident qu'au lendemain de cette échéance électorale, la Direction Régionale des Finances Publiques fera connaître son «Nouveau Réseau de Proximité» qui, s'il s'apparente à ceux appliqués sur le continent, constitue une grave atteinte à la qualité du service rendu par cette administration auprès des élus et des usagers :Les trésoreries de proximité actuelles (Bonifacio, Sartène, Lévie, Sainte-Marie Sicché, Ajaccio, Vico pour le 2A) n’existeraient plus. Leurs missions seraient réparties entre d’une part des services de gestion comptable (S.G.C.) - à hauteur de un ou deux maximum dans le département en lieu et place des trésoreries existantes - et d’autre part des conseillers aux décideurs locaux (C.D.L.) censés remplacer les comptables avec lesquels vous travaillez.De plus, les 3 services des impôts des particuliers (S.I.P.) et services des impôts des entreprises (S.I.E .) installés dans notre département à Ajaccio, Sartène et Porto-Vecchio, verraient leur nombre se réduire par voie de suppressions et de regroupements, éloignant de fait l'usager de nos services. Ces derniers deviendraient alors essentiellement joignables par internet ou par le biais de plateformes téléphoniques… une solution inadmissible dans notre région qui concentre une population souvent âgée, confrontée de surcroit à des «zones blanches» (sans réseau) encore nombreuses.Pour tenter de convaincre les élus locaux du bien fondé de sa démarche, le gouvernement axe la promotion de son projet sur les «points de contact» qu’il entend mettre en place au travers des «maisons France service» (M.F.S.) et sous forme de permanences itinérantes. Cette communication est trompeuse : loin d’être des services de la DGFiP au professionnalisme et à l’expertise reconnus, ces «points de contact» seraient juste constitués d'une ou deux personnes au statut non précisé (contractuels, fonctionnaires territoriaux...) censée(s) assurer un accueil de premier niveau pour des administrations et des opérateurs nombreux et très divers : CAF, CNAV, CNAM, MSA, CARSAT, Pôle emploi, la Poste, certains accès aux services des ministères du Travail, de l’Intérieur ou de la Justice, etc.A titre d'exemple, les agents en charge de la M.F.S. inaugurée récemment à Vico n'ont bénéficié que d'une 1/2 journée de formation relative aux métiers des finances publiques !Non, ces M.F.S., structures légères, généralistes et à la pérennité très incertaine, ne seront pas en mesure d'apporter l'aide et le conseil nécessaires aux usagers dans le domaine de la fiscalité contrairement à aujourd'hui dans nos trésoreries dotées de personnels qualifiés.L'année dernière, alertés par nos soins, de nombreux conseils municipaux ont voté des délibérations en faveur du maintien des structures de la DGFIP en Corse. Ces délibérations s’appuient sur le respect des dispositions de la «Loi Montagne» qui prévoient le renforcement de la qualité, de l’accessibilité et de la proximité du service public en zone montagneuse sur l'ensemble de l'île.Au lendemain du 22 mars, la menace qui pèse sur les structures de notre administration se fera encore plus pressante. Dès lors, à l'heure où sont présentés les programmes électoraux et que s'organisent les débats, le syndicat FO-DGFiP 2A souhaite vous alerter sur la question de l’accessibilité du service public ; d’autant plus que les éléments qui permettraient d’informer vos futurs administrés sont volontairement retenus par l’administration. Ce mouvement de reconcentration ne peut être que préjudiciable au maintien des populations dans la ruralité et territoires à densité humaine modeste. A ce titre, il nous a semblé nécessaire de vous fournir l’architecture générale de la réforme afin que vous puissiez défendre au mieux vos valeurs et vos concitoyens.D'avance, un grand merci pour l’intérêt que vous porterez à notre démarche. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter et vous souhaitons une belle élection, riche en débats et surtout promesse d’un avenir pour nos territoires.Bien cordialement,Matthieu CAILLAUDSecrétaire départemental FO-DGFiP 2A