Mostra Teatrale di Pieve, la création théâtrale investit le rural

Pour cette nouvelle édition de la Mostra, le thème retenu est la cuisine ."Ce qu'on y fait, ce qu'on y dit, ce qu'on y mange"' nous dit Clément.

Actuellement, la structure accueille en résidence d'écriture Adrien Cornaggia, un jeune et chaleureux auteur dramatique, qui plus est cordon bleu et fin gourmet. La Mostra organise des ateliers d'écriture dans le milieu rural qui sont des creusets d'inspiration pour Adrien.

C'est à la médiathèque Mare è Monti que Françoise Ducret, la directrice a reçu Adrien pour un échange avec des participants qui n'ont pas manqué de réflexion autour de la cucina corsa.

L' auteur nous livre son sentiment."

"L'écriture de ma nouvelle pièce est collective, je me nourris des mes rencontres car je veux être précis, je respecte les mots et je souhaite donner plus de saveur au français en utilisant des vocables de la cuisine Corse pour respecter l'auditoire. Je souhaite avoir une vision empirique de la Corse et je ne veux surtout pas en faire une description folklorique, c'est pour cela que je suis venu sur l'île pour écouter les gens d'ici avec une grande naïveté et sans être attentif aux clichés".



La programmation estivale de la Mostra proposera une pièce du répertoire classique avec une adaptataion spéciale du Gargantua de Rabelais, et une création du territoire avec la future pièce d'Adrien Cornaggia.

La Mostra c'est des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers théâtre pour les enfants qui se déroulent dans le Nebbiu. Et son dernier projet est de collecter tous les textes écrits dans le cadre du territoire afin qu'ils ne restent pas lettre morte, mais soient édités sous la forme d'un objet livre. Les Editions Eoliennes ne tarderont pas de nous régaler de ces textes et comme le souligne Clément "j'ai voulu à travers ce livre regrouper les pièces du territoire, car c'est la mémoire des gens restituée sous la forme d'un bel écrin".

La cuisine, des pièces jouées dans le Nebbiu, in situ dans une chapelle ou au milieu d'une belle oliveraie, Clément Carabédian et Adrien Cornaggia à n'en pas douter cela présage d'un spectacle des plus savoureux.

Page Facebook Mostra Teatrale pour les prochaines dates de la programmation estivale. JL