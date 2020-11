Mort tragique de Christophe Dominici : le rugby est en deuil

L’ancien joueur du Stade français, qui était âgé de 48 ans, est monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté du parc en début d’après-midi avant de sauter, a précisé une source policière. Selon le parquet de Nanterre, un témoin aurait vu l’ancien joueur faire une chute de 10 mètres.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre.





L’ancien ailier (67 sélections), révélé au Rugby club de Toulon, avait remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français et avait été finaliste de la Coupe du monde en 1999 avec le XV de France, prenant notamment une part prépondérante dans la victoire d’anthologie face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale (Vidéo).



Aujourd'hui c'est la grande famille du rugby qui pleure l'un des plus grands des siens.