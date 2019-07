Morcheeba sur la scène de Porto Latino

Est-il encore nécessaire de présenter le groupe Morcheeba ?



Après une belle tournée en 2018 pour présenter leur dernier album, Blaze Away,le groupe britannique fait une halte à Porto Latino pour présenter l’opus en live.







Skye Edwards et Ross Godfrey, les membres fondateurs du groupe, seront à Saint Florent le 5 aout prochain. L'occasion pour Morcheeba de revenir sur son dernier opus en date baptisé "Blaze Away", paru le 1er juin 2018 chez Verycords qui marque à la fois une nouvelle approche, plus organique, ainsi qu’un retour aux joyeux mélanges de genres des débuts.







Pour (re)découvrir en live ces nouveaux morceaux mais aussi les tubes incontournables de la formation à l'instar de "Otherwise", "The Sea", ou encore "Rome Wasn’t Built In A Day", alors direction Porto Latino.