Monument préféré des Français 2023 : quels sont les trois sites sélectionnés en Corse ?

La sélection pour le concours du Monument préféré des Français a été dévoilée ce mardi matin. On connaît désormais les trois sites sélectionnés en Corse. Il s’agit de la cathédrale Sainte-Marie, du couvent Saint-Dominique à Corbara et de la Citadelle d'Ajaccio.Les votes pour l'émission télé de Stéphane Bern, qui en septembre prochain annoncera le grand gagnant démarrent en effet ce mardi 9 mai par une sélection régionale.En tout, 42 monuments - trois par région - ont été sélectionnés par France Télévisions pour concourir à l'édition 2023. Les internautes sont ainsi invités à voter pour leur préféré jusqu’au 26 mai, à 23 h 59 sur le site de France Télévisions À la suite de cette première phase, les 14 lieux sélectionnés - un par région - auront la chance d'être soumis au vote des téléspectateurs avant la finale qui devrait se tenir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre).