Montegrossu : greffes d’olivier, des techniques ancestrales remises au goût du jour

" Après le Covid, et en l’absence de notre manifestation A Fiera di l’Alivu, on s’était posé la question de ce qu’on pouvait faire autour de l’oléiculture", explique Jean-Marc Rocchi, président du Foyer Rural de Montegrossu et de la FFRAAC.

Un événement naturellement renouvelé et très attendu par les participants qui avaient parcouru pour certains, de très nombreux kilomètres.

La Balagne est une région qui regorge d’oliviers sauvages. Un des principaux buts des organisateurs était de rendre accessible à tout le monde l’apprentissage de la greffe de ces "agliastri" et ainsi permettre la réappropriation de tous ces terrains à l’abandon, permettre leur entretien et créer naturellement un pare-feu.

Depuis sa première édition, ce sont près de 100 personnes qui ont souhaité apprendre les différentes techniques de greffe, au stage du Foyer Rural de Montegrossu.





Un stage réalisé dans un cadre amateur avec l’aide d’oléiculteurs.

" Notre but est également d’offrir aux amateurs ces formations qu’ils ne peuvent pas avoir dans un cadre professionnel, puisqu’ils ne font pas partie des personnes qui peuvent intégrer les formations professionnelles des chambres d’agriculture. Se réapproprier ce que nous ont laissé nos anciens. Tout y est. Les terrains, les arbres, le support racinaire, tous les facteurs de réussites sont présents, mais il faut avoir les techniques !" continue Jean-Marc. Étaient ainsi présents, hommes, femmes, jeunes et plus âgés, de tous horizons confondus.

Côté technique, afin de faciliter le décollement de l'écorce et avant la saison des grosses chaleurs, avril est véritablement le mois propice à la greffe en Corse. "Il est important de pratiquer la greffe lorsque l'olivier est en pleine sève. Il existe deux méthodes que l’on va choisir en fonction de la taille de l’agliastru. Il y a la greffe en plaque, ou en écusson, et la greffe en couronne avec directement une branche d’Olivier" explique Charles Rocchi, professeur du jour.





Transmettre pour faire perdurer un certain savoir-faire et redonner vie à des arbres multiséculaires.

"Nous avons une oliveraie de famille qui avait brûlé en partie. Pour faire revivre ces oliviers, la seule façon était d’apprendre et de les greffer" confie-t-il, avant d’ajouter, " il est important de transmettre ce savoir-faire. Il ne faut pas perdre ce genre de techniques et les apprendre à d’autres, au fil du temps, il y aura plus de bons oliviers que d’agliastri. Car même s’il n’y a pas 100% de réussite, c’est toujours mieux que rien".



Du côté des stagiaires, c’est une volonté à la fois personnelle et commune qui a motivé cet apprentissage.

" Je suis venu pour apprendre une technique de greffage pour valoriser la Balagne en Oliver et laisser quelque chose aux futures générations. Cela va me permettre également de valoriser les agliastri que j’ai sur mon terrain et de les exploiter d’ici quelques années ", précise Noël Dominici.



Pour Maryse Navarri, les motivations sont les mêmes. " J’ai toujours vu mes vieux greffer les oliviers, ça fait partie de notre culture. C’est assez facile quand on regarde faire, ça semble très naturel. Mais il y a un peu plus de stress quand on la réalise soi-même. En tout cas, c’est une journée très enrichissante".