"Mon espace santé" : le dossier médical numérique se déploie en Corse

Depuis deux jours les assurés corses reçoivent un e-mail ou un courrier qui les invite à activer Mon espace santé, un nouvel outil numérique qui a vocation à devenir le futur carnet de santé des citoyens. Proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé, ce nouveau service a été lancé ce 18 février en Corse. Grace à lui les utilisateurs pourront désormais accéder à plusieurs fonctionnalités ayant pour but de faciliter leurs démarches de santé.



Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi au siège de l'ARS d'Ajaccio, la directrice générale de l'agence régionale de la santé, Marie-Hélène Lecenne, Marie-les directeurs départementaux de l'Assurance Maladie de Corse on presenté ce nouvel outil.











Ce qu'il faut savoir



Avec Mon espace santé, chaque utilisateur peut garder avec lui toutes ses informations médicales et dispose de services numériques qui l’aident à participer au suivi et à la préservation de sa santé au quotidien. Cet espace numérique personnel contient un « coffre-fort sécurisé » où sont classés tous les documents de santé, utiles en cas d'hospitalisation urgente par exemple, qui sera progressivement alimenté automatiquement par les médecins et autres professionnels, laboratoires, hôpitaux, etc. Il comporte également un profil médical où l’usager peut remplir ses informations personnelles (allergies et antécédents familiaux…) et mettre à jour ses constantes (tension, glycémie,...).



Courant 2022, Mon espace santé s’enrichira d’un agenda médical qui pourra être complété aussi bien par le patient que par les professionnels et établissements de santé qui le suivent et permettant à terme de bénéficier de rappels pour ses vaccins ou dépistages.



En complément sera ajouté un catalogue d’applications et de services (portails patients, objets connectés, etc.), référencés par les pouvoirs publics, qui pourront alimenter Mon espace santé si l’usager donne son accord.



Hautement sécurisées, toutes les données de Mon espace santé sont hébergées en France. De plus, les informations enregistrées dans le service sont préservées par le secret médical : seuls les professionnels de santé autorisés par l’usager peuvent le consulter. L’usager peut en plus savoir qui a consulté, modifié, ou ajouté un document dans son dossier médical et il pourra également ajouter, supprimer ou masquer un document à tout moment depuis le site ou l'application qui verra le jour au premier trimestre 2022.



Une messagerie sera également proposée. Elle permettra de recevoir en toute sécurité les informations personnelles provenant des équipes de soin.