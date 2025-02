Moltifao : le feu détruit la toiture d'une maison inoccupée

La rédaction le Samedi 1 Février 2025 à 15:42

La toiture d'une maison inoccupée depuis longtemps a été détruite par un incendie ce samedi vers 11 heures à Moltifao. La toiture de la vieille bâtiise de 3 étages n'a pas résisté aux flammes. Elle s'est effondrée sur une superficie au sol de 150 m2 . De nombreux moyens ont été dépêchés sur place, notamment 3 engins incendies,1 échelle aérienne 2 véhicules de commandement, une ambulance en soutien sanitaire.

En tout, plus d'une vingtaine de sapeurs pompiers des casernes de Ponte-Leccia, Corte, Lucciana, Olmi-Cappella sont toujours sur place.

Le feu est maîtrisé et sa progression est stoppée, indique le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.