Mois Sans Tabac en Corse : 800 inscrits pour relever un défi collectif

Ce mardi 5 novembre, à Bastia, a organisé un stand d’information Place Saint Nicolas pour encourager les fumeurs insulaires à relever le défi du Mois Sans Tabac. Si environ 800 Corses se sont inscrits cette année au défi national collectif qui invite tous les fumeurs à passer 30 jours sans fume, la prévalence du tabagisme sur l’île demeure élevée.



Malgré des campagnes de prévention récurrentes, la Corse continue d'afficher un taux de fumeurs supérieur à la moyenne nationale. « En Corse, le tabagisme reste un problème de santé publique majeur. La prévalence est stable mais préoccupante, surtout chez les jeunes, avec un tiers des adolescents de 17 ans fumant quotidiennement, bien au-delà de la moyenne nationale. » explique Angélique Baudin, responsable du service prévention de l'association Addictions France.



L’association note que les conséquences de ce taux élevé sont déjà visibles : en 2023, environ 500 décès annuels sont liés au tabac en Corse, des cancers pulmonaires aux maladies respiratoires chroniques. Les femmes corses, dont le nombre de fumeuses a quadruplé en quelques années, sont particulièrement touchées, affichant une mortalité par cancer du poumon de 27 % supérieure à celle des femmes de l’Hexagone.



Un défi collectif à l’échelle de l’île

Depuis 2016, le Mois Sans Tabac invite les fumeurs à tenter d’arrêter pendant 30 jours, ce qui, selon les experts, multiplie par cinq les chances d’un sevrage définitif. Pour Angélique Baudin, « la force de cette campagne repose sur le collectif. C'est un défi partagé qui motive les fumeurs à agir ensemble pour leur santé. »



Caroline et Emma, membres de l’ADPS et responsables du stand à Bastia, rapportent cependant un début de mobilisation timide : « Les passages sont encore faibles ce matin, mais nous restons optimistes. Beaucoup de fumeurs viennent s’informer, d'autres partagent leur expérience d’arrêt. Nous les aidons à corriger les idées reçues et à découvrir les outils disponibles pour réussir. »





Initiatives et soutien de proximité

Le Mois Sans Tabac ne s’arrête pas à Bastia. Tout au long de novembre, des actions de sensibilisation sont organisées dans plusieurs villes corses, dont Lucciana, Corte, Ghisonaccia, Folelli et Calvi. Les stands et les consultations de tabacologues se multiplient pour offrir une aide de proximité. « L’important, c’est d’aller vers les gens », ajoute Angélique Baudin, insistant sur l’importance des consultations locales soutenues par l’ARS. Pour soutenir les fumeurs dans leur démarche, divers outils sont mis à disposition, comme l’application Tabac Info Service et le numéro d’assistance 39 89. « Ces ressources sont essentielles pour suivre les progrès, trouver du soutien, et bénéficier de conseils gratuits », ajoute Caroline.





Alors que les efforts de prévention se renforcent, la lutte contre le tabagisme en Corse s’annonce longue. D’après les estimations, des actions comme le Mois Sans Tabac pourraient permettre, d’ici 2050, d’éviter des milliers de cas de maladies respiratoires graves et de cancers. Mais pour cela, les initiatives doivent gagner en impact et toucher un public de plus en plus large. « Les Corses doivent s’emparer de cette opportunité collective, car chaque tentative compte, chaque mois sans fumer rapproche un peu plus de l’arrêt définitif », conclut Angélique Baudin, rappelant que la santé de l’île est l’affaire de tous.