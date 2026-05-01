Moby Lines ouvre sa saison Corse 2026 avec trois liaisons vers Bastia et Bonifacio

La liaison entre Livourne et Bastia sera assurée tous les jours du 14 mai au 30 septembre 2026 par le ferry Moby Kiss. La traversée, d’une durée d’environ 4h30, a été pensée pour permettre aux voyageurs de rejoindre facilement la Corse avec leur véhicule. Les départs sont programmés à 8 heures depuis Livourne pour une arrivée à Bastia à 12h30. Les retours s’effectueront à 14 heures depuis Bastia avec une arrivée à 18h30. Les tarifs débuteront à partir de 33,75 euros. À bord, la compagnie met en avant des espaces adaptés aux familles, des zones de détente et une offre de restauration destinée à accompagner les départs en vacances.





Moby exploitera également sa ligne entre Gênes et Bastia du 23 mai au 28 septembre 2026 avec les ferries Moby Aki et Moby Wonder. La traversée, comprise entre cinq heures et cinq heures trente selon les rotations, sera opérée quatre jours par semaine. Les départs depuis Gênes sont annoncés à 8h15 ou 8h45, tandis que les retours depuis Bastia sont prévus à 14h30 ou 15 heures. Les premiers prix sont affichés à partir de 47,04 euros. La compagnie présente cette liaison comme une véritable expérience de voyage en Méditerranée, avec restaurants, cabines, salons climatisés, Wi-Fi gratuit, espaces familles et zones de détente accessibles aux passagers.





Déjà opérationnelle depuis le 2 avril 2026, la liaison entre Santa Teresa Gallura, en Sardaigne, et Bonifacio est assurée par le ferry Bunifazziu. Cette traversée d’environ cinquante minutes permet de relier rapidement les deux îles et vise aussi bien les voyageurs effectuant un itinéraire méditerranéen que les vacanciers souhaitant combiner Corse et Sardaigne au cours d’un même séjour. Les tarifs sont proposés à partir de 34,52 euros. Les passagers disposent notamment à bord d’un salon, d’un espace enfants, d’un bar, d’une connexion Wi-Fi et d’un solarium extérieur.

Avec ces liaisons entre la Toscane, la Ligurie, la Sardaigne et la Corse, Moby entend confirmer sa stratégie consistant à faire de la traversée maritime une première étape des vacances méditerranéennes