Mobilisation pour Alessandri et Ferrandi : plusieurs centaines de personnes attendue samedi 30 janvier à Corte

Tous ceux qui se sont spontanément dressés, en février 1998, pour condamner, sans la moindre réserve, l’assassinat du préfet Claude Erignac, ne sauraient revenir sur leur position d’il y a 23 ans !

Il ne saurait être question, pour eux, de paraître désavouer, aujourd’hui, cette mobilisation historique contre un forfait insupportable qui visait cyniquement l’Etat, mais qui, en réalité a détruit lâchement un homme et accablé sa famille pour toujours. Toutes les évolutions intervenues dans notre société insulaire le confirme : cette levée en masse était nécessaire, elle demeure une référence majeure dans l’histoire de la Corse.

Il ne peut donc être question d’apporter quelque soutien politique que ce soit (comme certains nous le demandent) aux auteurs justement condamnés à perpétuité, sans ajout de période de sûreté, pour leur acte barbare.

En revanche, nous sommes cohérents et fidèles à nos engagements de l’époque si nous réclamons, avec tous nos concitoyens attachés aux valeurs et principes démocratiques, le respect, par l’Etat et ses plus hauts représentants, des dispositions légales qui permettent aujourd’hui de rapprocher de leurs foyers les détenus condamnés.

Le respect de l’Etat de droit que nous nous imposons, nous demandons au gouvernement de la République de se l’imposer à lui-même. Des voix dûment autorisées au niveau national se sont exprimées en ce sens. Nous n’en sommes que plus libres, pour ce qui nous concerne, de demander clairement la levée du statut de Détenu Particulièrement Surveillé d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri qui, après vingt et un ans de détention, n’ont créé aucune difficulté particulière à l’administration pénitentiaire.

La levée de ce statut, qui ne pose aucun problème juridique, permettrait un rapprochement familial et une proximité avec un lieu de réinsertion sociale, si les intéressés le souhaitent. C’est au nom des mêmes principes démocratiques de respect des droits humains que nous avons condamné leurs actes que nous demandons aujourd’hui, pour les auteurs, l’application des mesures auxquelles ils peuvent légalement prétendre.

Les deux fédérations corses du PCF

Ajaccio-Bastia, le 25 janvier 2021.