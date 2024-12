Miss France 2025. "J'ai besoin de vous" Stella Vangioni lance un appel aux Corses pour soutenir sa candidature

À 27 ans, Stella Vangioni, originaire de Corse, est une candidate polyvalente, jonglant entre ses multiples passions : comédienne, mannequin, traductrice et entrepreneure. Récemment, elle a même lancé sa propre marque de maillots de bain éco-responsables, Umanu Swimwear, alliant son amour de la mode et sa conscience environnementale. Mais cette année, c’est sous les projecteurs du concours Miss France qu’elle souhaite s’illustrer, avec un objectif bien précis : défendre la cause de la santé mentale.



Comédienne, mannequin, créatrice de marque ... Une candidate polyvalente

Stella Vangioni a démarré son parcours professionnel par des études en traduction (français, anglais, allemand), avant de se réorienter vers une école de cinéma, où elle a réalisé son rêve de devenir comédienne. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans la comédie, notamment grâce à son rôle dans la série "Un si grand soleil" diffusée sur France 3, et est aussi entrepreneure. En effet, la jeune femme a récemment crée sa marque Umanu Swimwear, une marque de maillots de bain respectueuse de l'environnement.



"J’ai senti que c’était le bon moment pour me lancer"

Si aujourd’hui elle s'apprête à monter sur la scène de Miss France en tant que Miss Corse, cette aventure est loin d'être un coup de tête pour la jeune femme. « Il y a dix ans, une ancienne Miss Corse m’a encouragée à tenter ma chance, mais à l’époque, je me concentrais sur mes études. Cependant, au fil des ans, l’idée n’a cessé de revenir, et cette année, j’ai senti que c’était le bon moment pour me lancer », raconte-t-elle.



Malgré le défi mental que représente un tel concours, Stella Vangioni, adepte des caméras, semble parfaitement préparée : « Je me sens prête, même si je savais que ce serait un challenge mental. Finalement, ce que je pensais difficile s’est révélé être une expérience extrêmement enrichissante. Je prends plaisir à chaque moment et je suis impatiente d’être sur scène », confie-t-elle. Les répétitions, qui lui rappellent son expérience théâtrale, ont renforcé sa joie de retrouver une ambiance de groupe. « Je vois la caméra comme un outil. Même si des milliers de téléspectateurs nous regardent, je préfère me concentrer sur l’instant présent, sur la scène et sur le public », explique-t-elle.



La santé mentale comme priorité

Comme toutes les Miss qui se présenteront au public ce samedi, Stella Vangioni souhaite défendre une cause qui lui est chère : celle de la santé mentale. « La santé mentale est encore un sujet trop tabou. Autour de moi, beaucoup de proches sont confrontés à des troubles, comme des troubles alimentaires, le TDAH ou encore la dépression, mais beaucoup hésitent à consulter par peur du jugement », confie-t-elle. Pour elle, briser ce tabou est essentiel. « J’aimerais contribuer à lever cette stigmatisation et encourager les gens à demander de l’aide, car il est crucial de pouvoir en parler librement. » Elle poursuit : « Aujourd’hui, voir un psy est trop cher pour beaucoup et trop souvent perçu comme un signe de faiblesse. Je veux changer cela et aider ceux qui en ont besoin », affirme-t-elle avec conviction.



Miss Corse appelle à la solidarité insulaire

En tant que Miss Corse, Stella Vangioni souhaite mettre en avant la culture et les valeurs de l'île. « En Corse, on accueille les gens comme des membres de notre propre famille, et j’aimerais partager cette chaleur humaine et cette générosité », explique-t-elle. Elle espère ainsi transmettre cette bienveillance et ce sens de la famille qui caractérisent l'Île-de-Beauté. Mais au-delà de la promotion de la culture et des valeurs corses, elle s’engage également à défendre la cause de l'environnement et des océans, notamment à travers ses maillots de bain éthiques.



Pour elle, l’élection de Miss France est une aventure collective, où l’implication de toute la Corse est primordiale. « J’appelle les Corses à voter pour moi, car j’ai besoin de leur soutien. Si j’ai la chance d’accéder au top 15, c’est eux qui pourront m’aider à atteindre le top 5. Ce concours est une aventure collective, et leur aide est essentielle », conlut-t-elle.



Le samedi 14 décembre 2024, l'élection Miss France 2025 fera son grand retour annuel au Futuroscope de Poitiers. Cette année, comme en 2023, celle qui sera couronnée Miss France 2025 sera élue par un jury 100 % féminin composé de sept femmes dont Sylvie Vartan, présidente, Marie-José Pérec, l’ex-Miss France 2014 Flora Coquerel , et Cristina Córdula, ainsi que par les téléspectateurs de TF1.