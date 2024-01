Migouel Alfarela, (SC Bastia) : "Le match d’Angers demande confirmation contre Caen"

« On est sur une bonne dynamique » souligne l’attaquant Migouel Alfarela. « On a fait un très bon match contre le leader Angers, à nous de confirmer contre Caen ». Le virevoltant attaquant bastiais a retrouvé l’efficacité devant le but depuis 3 matchs et une pleine confiance. Si le club vient de recruter au mercato un attaquant de poids en la personne de Gaëtan Charbonnier, il n’en prend pas ombrage du tout : « C’est sain d’avoir de la concurrence au sein d’un club. En plus il peut être associé avec moi sur le front de l’attaque ». Pas sûr d’ailleurs que l’ex-stéphanois soit titulaire au coup d’envoi ce mardi. « C’est sûr que je suis tenté de refaire confiance à l’équipe victorieuse d’Angers » indique l’entraineur Régis Brouard. « Il est probable qu’on débute comme contre le leader, sauf s'i l y a des bobos d’ici là, et même si les nouveaux ont apporté plus de sérénité et de maturité au groupe».L’entraîneur a eu 10 jours pour préparer ce rendez-vous avec les Normands, 10es avec 29 points, qui restent sur 5 matchs sans défaite. « Ces 10 jours sans compétition nous ont paru très longs. On a fait une analyse de ce qui avait été bon contre Angers, on a travaillé sur des vidéos, on a travaillé sur la confiance individuelle et collective. Ce match d’Angers demande en effet confirmation. Caen, c’est très solide. Selon les statistiques c’est l’équipe qui centre le plus mais sur l’aspect défensif ils ne sont pas toujours présents. De notre côté on a travaillé sur les corners, les coups de pied arrêtés car la qualité des centres va avoir son importance dans ce match ».Le coach est revenu sur le mercato et les trois arrivées . « Si on a pris des grands gabarits avec Siby et Charbonnier ce n’est pas par hasard, c’était une volonté du club. On manquait de force, de grands gabarits. On était en manque sur les duels ». Et à la question de savoir si le club allait encore recruter : «Le président a été clair lors de son intervention la semaine dernière. Aujourd’hui on est plus axé sur des départs que sur des arrivées. On a eu des discussions sur Kapit Djoco. Le joueur était dans le doute, avec des aspects personnels aussi. On a eu l’opportunité de le céder à Annecy. De perdre un joueur offensif n’est pas le plus grave ».Enfin, retour sur ce côté extra-sportif qui a coûté au club la perte d’un point au classement. « Je suis solidaire des dirigeants. Le dossier a été très bien défendu mais le sportif a finalement été sanctionné. Pour nous c’est nous ôter une semaine de travail. C’est dommage. C’est un point du règlement que je ne comprends pas trop et ça fait du mal. J’espère que la commission va prendre une décision dans le bon sens ».Pour cette rencontre, l’entraineur devra se passer des services de Janneh, suspendu, et Conte et Tavarés qui participent à la Coupe d’Afrique des Nations. Quant à,Mahamé Siby, il n’était toujours pas qualifié lundi en raison d’une lenteur administrative suédoise. Si toutefois il l’était dans le courant de la journée de mardi il serait dans le groupe a indiqué le coach.