SC Bastia : Siby, Souboul et Charbonnier à pied d'œuvre

Première recrue à avoir rejoint le Sporting, contrat de 18 mois, Mohamed Souboul, un jeune joueur marocain de 23 ans qui évolue au poste de latéral gauche, en provenance de Casablanca . « Latéral gauche c’est mon poste de formation. C’est mon poste de prédilection. Mais il m’est arrivé de jouer milieu défensif ou même ailier gauche ». Il s’agira pour ce jeune garçon de sa première expérience professionnel hors du Maroc. «J’avais déjà entendu parler de Bastia par un joueur qui y avait joué. Je n’ai pas hésité à signer par rapport au projet du club, aux discours des dirigeants. Le Sporting correspond à mon tempérament. Je suis agressif sur le terrain, je me donne à 100%. La concurrence ? Je ne regarde pas les autres. Je connais mes possibilités ».





La deuxième recrue nous vient de Scandinavie, mais il est français : Mahamé Siby, un solide milieu de terrain qui évoluait jusque là à Malmö. Il est en prêt pour 6 mois avec option d’achat. « Je marche à l’humeur et j’ai aimé ce que m’ont dit les dirigeants. Le Président m’a convaincu et je n’ai pas hésité. J’adhère parfaitement au projet. La concurrence ? Je ne parle pas en termes de concurrence. Je vais apporter mes qualités athlétiques, je vais être sur le terrain pour l’équipe, ne surtout pas être un boulet. Je respecterai les choix du coach. A Bastia, il y a une ferveur, un gros public et ça compte énormément pour un joueur. Les Corses sont très forts pour pousser leur équipe et déstabiliser l’adversaire ».





Le « petit » dernier est l’attaquant Gaëtan Charbonnier, un beau bébé de 1m88 et 82 kg. En provenance de Saint-Etienne où il ne trouvait plus trop sa place. Il a signé pour 18 mois avec possibilité de reconduction du contrat. Son poste ? « J’aime bien être en soutien d’un attaquant, une sorte de numéro 9 et demi. J’aime beaucoup combiner devant. J’aime bien quand ça bouge autour de moi, j’aime la complémentarité. Après blessure, je suis aujourd’hui en pleine possession de mes moyens ». Charbonnier et le Sporting, c’est une histoire de longue date. « J’avais déjà eu des contacts avec le club du temps de Frédéric Hantz. Cette année Bastia est venu très tôt. Pour moi c’est important d’être dans un club avec une histoire. On est là pour honorer son blason ».





Claude Ferrandi : "Ces trois joueurs ne sont pas des paris"

« On a fait débuter le mercato très tôt » souligne tout sourire le président Ferrandi à l'heure de la présentation des trois recrues. « J’espère que le mercato n’est pas terminé mais aujourd’hui il n’y a pas de recherche pour un quatrième joueur. Financièrement, et j’en profite pour souligner, le Sporting a passé sans encombre la DNCG, il faut être en mesure de le faire. Nous devons à ce titre soigner non finances ».

Au sujet des critiques du recrutement de l’intersaison, Claude Ferrandi met les choses au point : « Notre ligne de conduite est la même au niveau du recrutement, nous avons les mêmes exigences mais on travaille différemment. On a un peu modifié notre façon de faire mais la ligne directrice reste la même, cibler le plus tôt possible. Il y a pu avoir des erreurs de casting comme on a pu l’entendre dire car il nous arrive de prendre des risques. A ce mercato, nous avons rectifié en fonction des besoins de l’équipe. Ces trois joueurs ne sont pas des paris. Gaëtan (Charbonnier) n’est pas un pari. Il a été blessé, il est revenu, il a même marqué en amical contre Grenoble et pas avec une béquille. Mahamé (Siby) a lui aussi été longtemps blessé mais les contrôles médicaux ont démontré qu’il était en pleine possession de ses moyens. La trêve a permis de reposer les esprits car il y a eu une période compliquée. Cela a en tout cas endurci le club».

Concernant les objectifs du club ? «Nous maintenir le vite possible. Une fois cet objectif atteint on saura si c’est possible de viser plus haut, de saisir les opportunités ».