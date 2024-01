Un point de moins pour le Sporting : le club saisit le comité national olympique et sportif

Le Sporting cub de Bastia n'a pas tardé à réagir à la sanction qui lui a été infligée mercredi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui avait mis à l'instruction le dossier de la fin du match SCB-Quevilly-Rouen.

Ce mercredi 17 janvier 2024, le Sporting Club de Bastia était, en effet, convoqué devant la commission de discipline de la LFP pour répondre de faits relatifs au match du 16 décembre 2023 contre Quevilly imputés aux supporters bastiais auxquels la commission reproche des "propos racistes envers le corps arbitral ayant entraîné une interruption momentanée de la rencontre, usage d’engins pyrotechniques et jet d’un pétard sur l’aire de jeu".



Au lendemain de la décision le Sporting a réagi non sans préciser qu'au préalable"avoir participé pleinement à l’instruction et transmis l’ensemble des éléments en sa possession" .

Le club a finalement été sanctionné d’un point de retrait au classement sportif. Dès réception de la motivation de cette décision, le club saisira donc le CNOSF d’une demande de conciliation aux fins de faire valoir ses droits" précise le Sporting.