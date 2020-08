Michel Stefani : "la PMA pour privilégier le progrès et le bonheur humain"

"Les députés nationalistes ont soutenu un amendement visant à modifier l’article 1er de la loi sur la bioéthique actuellement en discussion au parlement. Cet amendement propose de limiter l’accès à L’assistance médicale à la procréation (PMA) aux seuls « couples hétérosexuels stables ».

Les 3 députés nationalistes signataires de cet amendement porté par Charles de Courson dévoilent ainsi une vision sociétale à contre sens du progrès de civilisation que la construction de l’humanité suppose de nos jours.

On mesure là le champ de la réflexion concernant le questionnement dans son ensemble et on ne saurait trop recommander de lire à ce propos l’excellente intervention du député communiste des Bouches du Rhône Pierre Dharreville.

Sur cette question de la PMA l’ouverture à toutes les femmes, qu’elles soient en couple avec une autre femme ou seules, est un acte fort créateur d’égalité après une longue bataille pour mettre fin à une discrimination, fondée notamment sur l’orientation sexuelle.

La PMA est déjà possible avec tiers donneur. Des femmes en couple avec un homme avec qui elles portent un projet parental y ont recours. On ne voit pas bien sur quels fondements on pourrait continuer à en refuser l’accès à l’ensemble des femmes sans produire une discrimination. Il y a une exigence manifeste à ouvrir ce droit à toutes avec une prise en charge par la sécurité sociale.

Ouvrir la PMA aux couples lesbiens, c’est de fait mettre fin à une inégalité hypocrite car cette pratique est autorisée dans plusieurs pays voisins et de nombreuses femmes françaises se rendent chaque année à l’étranger pour pouvoir fonder une famille. Ainsi, à la discrimination reposant sur l’orientation sexuelle, s’en ajoute une autre fondée sur l’argent, au regard du coût d’une PMA à l’étranger.

Hypocrisie, également car depuis 2013 et la loi sur le mariage pour toutes et tous, alors qu’il est possible pour les couples de même sexe d’adopter et, donc, d’être parents – indépendamment du fait que cela reste très difficile –, les couples de femmes ne peuvent avoir accès à la PMA. Cet élargissement du droit à la PMA, dans un contexte où l’homophobie est très présente en France, permettra aussi de contribuer à y faire rempart.

Contrairement à ce qui est agité par certains pour entretenir la confusion, cette réflexion ne conduit pas à ouvrir le droit à la gestation pour autrui (GPA), qui n’existe pas en France. La GPA consiste à instrumentaliser lourdement le corps d’une femme, à en faire marchandise. C’est inacceptable et tout encouragement à y recourir doit être rejeté.

En écartant toute artificialisation, lourde de dangers du point de vue éthique, il convient ainsi d’en rester à une assistance à la procréation privilégiant le progrès et le bonheur humain."