Michel Castellani : « Le Traité France-Italie, qui favorise la coopération des régions frontalières, ignore la Corse ! »

« Il est scandaleux que la Corse ne soit pas mentionnée dans cet accord ! ». Le député nationaliste de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, membre du groupe parlementaire LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires), ne cache pas sa colère en découvrant que le Traité de coopération bilatérale France-Italie en débat à l’Assemblée nationale, le 28 juillet, ignore la Corse ! Ce traité dit du Quirinal, signé à Rome le 26 novembre 2021 par le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Président du Conseil des ministres italiens, Mario Draghi, vise à favoriser la coopération des régions frontalières terrestres. Assez rare dans le cadre communautaire, il définit une stratégie de coopération en matière de diplomatie, de défense, d’économie, de développement durable, de transition numérique et environnementale, de culture, d’éducation…



Un accord positif

Jusque-là, rien de répréhensible pour le député corse, bien au contraire, il apporte au traité tout son soutien et celui du groupe LIOT. « Notre groupe est très attaché à la construction européenne et au développement de partenariats les plus approfondis possibles avec nos voisins, tant sur le plan économique, commercial, culturel, éducatif ou diplomatique. Nous accueillons, donc, ce traité positivement », déclare Michel Castellani. D’autant plus, ajoute-t-il que « notre partenariat avec l’Italie est crucial. Les liens entre la France et l’Italie sont particulièrement anciens. Les deux pays sont, d’abord, des membres fondateurs de la construction européenne au sein de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, puis de la Communauté économique européenne, enfin de l’Union européenne. A eux deux, ils représentent près d’un tiers des citoyens de l’Union européenne et de son PIB (Produit intérieur brut). Les liens économiques entre les deux pays sont très solides. La France est, aujourd’hui, le premier employeur et investisseur étranger en Italie. L’Italie est aussi un pays avec lequel nous partageons souvent une vision commune au niveau européen, en particulier en matière de modèle social ». Donc, estime-t-il, ce traité envoie « un signal fort » puisque l’Italie est seulement le second pays après l’Allemagne avec lequel un tel traité est signé.



Un manque scandaleux

Mais là où le bât blesse, c’est l’absence totale de la Corse dans cet accord ! « Notre groupe regrette toutefois un manque important : la Corse ! L’article 10 du traité du Quirinal incite à la coopération transfrontalière franco-italienne entre les collectivités, mais cela concerne principalement les bassins de vie frontaliers terrestres. Le traité ne mentionne pas la Corse et omet les frontières maritimes ». Le député nationaliste rappelle que la Corse est distante d’à peine 12 kms de la région autonome de Sardaigne et 30 kms de l’île d’Elbe et de la Toscane. « Pour tout vous dire, de la fenêtre de chez moi, je vois l’Italie tous les jours ! », s’exclame-t-il ! « La Corse est donc clairement une région transfrontalière avec l’Italie, un élément central dans la relation avec ce pays. Elle se situe géographiquement à l’ère tyrrhénienne. Historiquement, elle fut romaine, pisane, vaticane, génoise. Elle se construit en liens étroits avec les cités-états de la péninsule italienne. La langue corse appartient à la famille des langues romanes de l’ère italique ». Aussi juge-t-il « scandaleux que la Corse ne soit même pas mentionnée dans cet accord ! ». Et s’interroge sur les raisons de cette absence : « Soit, il s’agit d’éviter un irrédentisme qui est un pur fantasme ! Soit, il s’agit d’étouffer le possible rayonnement de la Corse dans les domaines économiques et culturels, et cela, c’est pour nous totalement inacceptable ! », comme il l’explique en vidéo :