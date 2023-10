Mgr Jean-Charles Thomas, ancien évêque de Corse, n'est plus

Evêque d'Ajaccio le 4 février 1974 , puis évêque coadjuteur de Versailles le 23 décembre 1986, i l était devenu évêque diocésain le 4 juin 1988 et s'était retiré de ses fonctions le 11 janvier 2001 , pour raison d'âge.

Durant son long séjour en Corse Jean-Charles avait su s'attirer la sympathie de tous les fidèles de l'île envers lesquels il s'est toujours montré à l'écoute et auprès desquels il est toujours allé.





Mgr Jean Charles Thomas avait quitté le diocèse de Versailles pour se retirer en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette retraite anticipée mettait fin à 29 ans d’épiscopat, dont 14 années dans les Yvelines, où il fut confronté à l’occupation d’une église par des intégristes, et 13 années en Corse, où il appela à la réconciliation en faisant entendre sa voix au plus haut niveau et appeler à la raison durant cette période de l'histoire récente et douloureuse de l'histoire de la Corse





Engagé dans le dialogue inter-religieux, favorable à la prise en compte des souffrances des divorcés remariés ou défenseur de la cause des sans papiers, Jean Charles Thomas était à juste titre considéré comme un homme de dialogue.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages de réflexion historique et pastorale.

Le Cortenais, Mgr Sauveur Casanova, lui avait succédé à l'Evêché de la Corse.