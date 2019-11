Météo : vigilance orange « orages et pluie-inondation » en Corse-du-Sud

Les orages remontant de Méditerranée, vont toucher la Corse ce matin, la façade occidentale de la Corse-du- Sud sera particulièrement concernée également par une forte activité électrique, de la grêle et de fortes rafales de vent.Ces orages peuvent donner 40 à 50 mm en moins d'une heure, et localement un peu plus. Leur localisation est délicate ( frange côtière et premiers reliefs ), mais ils peuvent affecter les zones déjà impactées hier.On attend sur ce nouvel épisode 60 à 80 mm, localement 100 à 140 mm. Cet épisode est un peu plus actif que celui d' hier samedi, les orages s'évacuent en fin d'après-midi



Facteur Aggravant : Une longue houle de sud-ouest menace les zones sensibles du littoral

occidental de la Corse-du-Sud, pouvant contrarier l'écoulement des rivières , notamment la Gravona.



Orages/Orange

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.



Précipitations/Orange

* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

Des coupures d'électricité peuvent se produire.



Les activités de canyon sont interdites, les campings en zone inondable sont à surveiller rigoureusement, les activités de pleine nature sont fortement déconseillées souligne dans un communiqué la préfète de Corse-du-Sud