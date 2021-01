Météo : vigilance orange au vent violent en Corse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent se renforce nettement sur la Corse en s'orientant au secteur Ouest. Il devient violent dès la matinée de vendredi sur la Balagne, le Cap Corse, la région bastiaise ainsi que sur la partie Sud de la côte orientale en particulier le secteur de Solenzara et Porto-Vecchio. Le relief et les versants Est des massifs sont également concernés. Les rafales attendues pourraient atteindre 120 à 140 km/h, localement 180 à 200 km/h sur le Cap Corse.

A noter que la côte occidentale, entre les golfes de Porto et de Propriano, n'est pas concernée par cette tempête.

Cette tempête, pelisse Météo France, est commune en période hivernale et peut se produire 3 à 4 fois par an. "Elle nécessite toutefois une vigilance particulière en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une quinzaine d'heures."



Le Préfet appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dangereux.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse :

• Éviter, autant que possible, les déplacements,

• Ne pas se promener le long du littoral,

• Ne pas s’abriter sous les arbres,

• Respecter les déviations mises en place,

• Respecter les consignes données par les services de sécurité,

• Respecter l’interdiction stricte de l’emploi du feu,

• Signaler sans attendre les départs de feux,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,