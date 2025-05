Météo-France a placé la Corse en vigilance jaune pour risque d’orages ce mardi 20 mai. L’alerte concerne à la fois la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, et s’étend de 11 heures à au moins 15 heures.



Prévisions

En Haute-Corse, la matinée débute sous de belles éclaircies, mais les conditions se dégradent rapidement. Des nuages menaçants se forment et les premières averses apparaissent dès la fin de matinée, prenant un caractère orageux dans l’après-midi. Les cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu’à 10 millimètres dans le Cap Corse, selon le bulletin de Météo-France.



En Corse-du-Sud, le ciel restera très nuageux avec quelques averses possibles tout au long de la journée. À partir de 2 350 mètres d’altitude, la pluie pourrait se transformer en neige. L’extrême sud devrait toutefois rester à l’écart des perturbations, avec un temps sec et un ensoleillement plus marqué. Sur le relief, les précipitations pourraient atteindre jusqu’à 15 millimètres.