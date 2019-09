Météo : nouvelle alerte orage, la Corse placée en vigilance jaune

L'alerte jaune pour le paramètre orage diffusée par Météo France débute ce jeudi à 13 heures et est maintenue jusqu'à 19 heures. Les pluies devraient arriver par l'Est et toucher principalement la Haute-Corse et le relief.



"Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation."