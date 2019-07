Météo : la Haute Corse en vigilance orange aux orages

Un système pluvio-orageux va concerner la Corse à partir de la fin de nuit du lundi15 juillet. Il va durer toute la journée de lundi et une partie de la nuit du lundi au mardi 16 juillet. Les orages les plus forts toucheront principalement la Haute-Corse. Les cumuls sur 24h monteront jusqu'à 70/80 mm.



Des cellules peuvent être ponctuellement violentes avec de très fortes intensités de pluie, de la grêle et une forte activité électrique



La population est invitée :

A éviter autant que possible, les déplacements et les activités extérieures de loisirs

A ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée

A ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électrique, à l’extérieur

A éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne

A suivre les consignes des services de sécurité

Dans les zones inondables, à mettre hors d’eau le mobilier

Sur la route, s’arrêter en sécurité et ne pas quitter le véhicule

Ne pas se promener le long des berges de rivières situées à l'aval de barrages

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

- Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

- Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com