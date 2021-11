Météo : la Corse repasse en vigilance jaune orages et pluie-Inondations

"Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – Situation Météorologique à Surveiller - pour le paramètre « Pluie inondation » a effet immédiat et ce jusqu'au lundi 15 novembre 2021 à 10 heures au plus tôt" annonce un communiqué de la préfecture de Haute-Corse. Mais l'alerte concerne toute l'ile. En effet, selon Météo France, des passages nuageux s'imposent et les pluies ou averses se multiplient, en journée de samedi et nuit de samedi à dimanche. Elles peuvent prendre un caractère orageux près des côtes isolé dans un premier temps avec des cumuls faibles en général mais avec la possibilité d'atteindre ponctuellement 30 voire 50mm d'ici dimanche matin.En journée de dimanche et surtout dimanche soir, une activité pluvio-orageuse va se développer amenant, entre dimanche 14 heures et lundi 10h30 à 50mm sur une bonne partie orientale de l'île et ponctuellement 80 à 100m.La région allant de la Castagniccia au Cap Corse serait à priori la plus exposée aux forts cumuls.Le mistral soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales, sur le le nord de la Corse.Dans ces conditions, la préfecture appelle la population à la plus grande vigilance et à observer les consignes de prudence habituelles.