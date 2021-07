Météo : jusqu’à 36 degrés mercredi dans le cortenais

La journée sera belle avec un soleil est largement présent. Le vent d’ouest sera localement modéré, en journée et début de nuit aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 55 km/h. Les Températures maximales seront de saison : 26 à 33 degrés, du bord de mer vers le centre de l’île.La journée sera une nouvelle fois bien ensoleillée, avec tout au plus quelques nuages très discrets sur le relief. Vent d’ouest modéré par endroits. Températures maximales 27 à 34 degrésBeau temps malgré quelques nuages présents l'après-midi, mais ne gâchant pas l'impression de beau temps. Vent de Sud-est assez fort, dans le Cap Corse.Températures maximales en hausse : 28 à 32 degrés près des côtes et jusqu’à 36 degrés dans le Cortenais et le Sartenais.Beau temps ensoleillé. Vent d'Ouest à Sud-ouest modéré, sur la partie occidentale et aux extrémitésTempératures maximales : voisines de 28 à 33 degrés.Temps le plus souvent ensoleillé.Vent temporairement modéré sur la partie occidentale du département.Températures maximales : autour de 29 à 32 degrés, et 23 degrés sur le relief.